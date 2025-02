La reacción de Daniel Cataño por la expulsión de Juan Vargas que perjudicó a Millonarios

“Sin duda, eso condicionó todo (la expulsión), pero es parte de nuestro trabajo. Jugué por la banda y está bien, no pasa nada, no es una excusa ni mucho menos. La primera amarilla afectó y condicionó mucho a Juan Pablo Vargas, pero Llaneros nunca llegó al arco. Es fútbol y se va a aprender de ello. Fue un gran partido, buen rival, se portaron bien y Llaneros tiene un buen equipo, ya solo queda trabajar y prepararnos de la mejor manera para lo que viene en la Liga, contra Medellín”, dijo Daniel Cataño tras el partido.

El recién ascendido a la primera categoría del fútbol colombiano no se asustó ni se metió atrás con uno de los clubes más grandes de Colombia. Más bien, el esquema que propuso el técnico Jaime De La Pava forzó errores, dejó ver los errores defensivos del rival y sacó un valioso empate, que resulta clave en las peleas por ingresar a cuadrangulares semifinales y no volver a la B.

