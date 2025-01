La respuesta de Falcao al dueño de Millonarios cuando le dijo que ponía la plata para que no se vaya

Cuando parecía que esta novela había terminado con un final triste para el fútbol colombiano, uno de los personajes principales tomó una decisión, y todo podría cambiar. Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, llamó a Radamel Falcao y le dijo que ponía la plata del impuesto al patrimonio para que no se vaya del equipo. ¿Qué respondió ‘El Tigre’?

¡Ya se supo! Millonarios publicó el 21 de enero en sus redes sociales que “no se lograron contrarrestar los efectos fiscales por renta y patrimonio, los cuales no permitieron la continuidad de Radamel Falcao García”. La respuesta del delantero fue inmediata y señaló que “por motivos ajenos a mi voluntad y la del club debo despedirme (…) hay temas ajenos a lo deportivo que no podemos manejar y que impidieron mi continuidad”.

La historia de Falcao parecía que había terminado en Millonarios con cinco goles, tres en cuadrangulares, y 908 minutos jugados en 16 partidos. Sin embargo, la jornada deportiva del 23 de enero inició con una noticia bomba para la Liga Colombiana que estaría a punto de confirmarse: ‘El Tigre’ seguiría en el equipo albiazul.

“Falcao va para Millonarios. Don Gustavo (Serpa) se metió la mano al dril, el equipo ya puso el case, los ajustes que hagan faltan los conseguirán de aquí a que termine el programa (de la W Radio) y me permitió informarle Natalia (Henao) que Falcao sigue en Millonarios“, dijo el periodista Julio Sánchez Cristo.

Esto dijo Falcao cuando el dueño de Millonarios le hizo una nueva oferta

Radamel Falcao anotó 5 goles con Millonarios. (Foto: Getty Images)

Luego de la bomba deportiva que publicó Sánchez Cristo, el periodista César Augusto Londoño reveló cómo fue la conversación entre el máximo accionista de Millonarios y ‘El Tigre’. “Le dijo Gustavo Serpa a Falcao: ‘Pongo los $300.000 dólares que faltan para el tema del impuesto al patrimonio y quédese’. Ahora, Falcao le dijo: ‘Hombre, pero quiero un contrato de un año’. Le ofrecieron un contrato de seis meses”, afirmó Londoño en el programa ‘El Pulso del Fútbol‘, de Caracol Radio, y más detalles de la nueva oferta estaban por salir a la luz.

Los detalles de la nueva oferta que Millonarios le hizo a Radamel Falcao

Según informó el periodista Guillermo Arango, de RCN Radio, Joseph Oughourlian (fundador de Amber Capital) le dio el aval a Gustavo Serpa para aumentar la oferta y que Radamel Falcao García siga en Millonarios. “A mi lo que me cuentan hasta la 1:30 P.M. (del 23 de enero) es que la pelota estaba del lado de Falcao, que ya la oferta está. Simplemente es que el fondo (Amber Capital) desembolse y la oferta es mucho mejor, pero todavía no es el 100 por ciento del impuesto al patrimonio que le tocaría pagar a Falcao. Entonces, esa es la parte que están analizando en el entorno Falcao. Él sigue con la firme intención de mantenerse en Millonarios. Él quisiera, pero no va a ser de su dinero para pagar el impuesto al patrimonio, sobre todo cuando ya hay una reducción salarial“, agregó Arango.

