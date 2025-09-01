Las 5 palabras que tienen felices a los hinchas de Millonarios antes del clásico vs Santa Fe

Parece que la suerte de Millonarios en la Liga Colombiana viene cambiando después de lograr dos victorias seguidas. La llegada de Hernán Torres al banco azul ha logrado despertar el letargo deportivo que tenía el club. Con las matemáticas aún de su lado, los Embajadores esperan meterse a la pelea por estar en el grupo de los ocho. Y este lunes llegaron 5 palabras que tienen muy felices a los hinchas.

La victoria 1-2 del viernes pasado, contra Águilas Doradas, subió aún más la confianza dentro del grupo de jugadores y el nuevo cuerpo técnico. Eso se sumó a la goleada contra el líder Junior de Barranquilla, hace una semana, y la agónica clasificación en la Copa Colombia. Ahora, con vida en los dos frentes, se espera ver pronto la mano del DT y ver nuevamente a Millonarios peleando por todo.

ver también El futbolista que prefirió irse a jugar a la B que fichar por Millonarios

Y para ello, la recuperación de los jugadores que están lesionados todavía será crucial. El calendario va a empezar a hacerse muy pesado entre la Liga, Copa y uno de los partidos aplazados. Además, viene el primer clásico contra Independiente Santa Fe, el próximo sábado. Sin embargo, los hinchas recibieron las mejores palabras, que se esperaban desde hace varios meses.

Publicidad

Publicidad

La ficha clave que vuelve a jugar en Millonarios, tras superar nueva lesión

Así es el hombre que estaba esperando todo hincha de Millonarios volverá a estar habilitado para jugar. “Leonardo Castro está a disposición” fueron las palabras que llegaron este lunes desde la concentración de los embajadores. Hernán Torres deberá decidir si lo lleva a Envigado, para el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Colombia. Pero para el clásico contra Santa Fe es seguro que esté entre los convocados.

Leonardo Castro volverá a estar en una convocatoria de Millonarios luego de 4 meses, tras sufrir la fractura del peroné de su pierna izquierda. @MillosFCOficial

El regreso del goleador de Millonarios se da luego de la dura lesión que sufrió en marzo de este año. Leonardo Castro se fracturó el peroné de la pierna izquierda, en un juego contra Alianza Valledupar, el semestre pasado. Tras superar la cirugía y todas las fases de recuperación, Leo está listo para regresar a las canchas.

Publicidad

Publicidad

¿En qué va la renovación de Leonardo Castro con Millonarios?

A propósito de Leonardo Castro, se reveló que durante esta semana se conocerán detalles de la renovación del jugador con Millonarios. Fuentes cercanas al club hablan de posturas cercanas para que se de, con una vinculación mínima de dos años más. Sin embargo, la operación está a cargo del muy cuestionado director deportivo, Ricardo ‘Gato’ Pérez, así que el pesimismo está al 100% entre los hinchas albiazules.