Las bajas que tendrá Millonarios en el próximo partido tras el empate ante Llaneros

Millonarios pasa la página tras el empate ante Llaneros y se concentra en el partido por la quinta fecha de la Liga Colombiana I-2025. El recién ascendido a la primera categoría del fútbol colombiano no se asustó ni se metió atrás con uno de los clubes más grandes de Colombia, forzó errores, dejó ver los errores defensivos del rival y sacó un valioso empate.

El partido por la cuarta fecha se realizó en el estadio Bello Horizonte de la ciudad de Villavicencio. Con un hombre más, el equipo de la capital del Meta dañó la fiesta en los últimos minutos del juego y le quitó los tres puntos a Millonarios, que vuelve a Bogotá con un 2-2 y con varios inconvenientes de por medio.

Lo primero es la zona defensa, donde al técnico David González le tocará colocar más prioridad. Ante Llaneros, se dejó ver que a Millonarios aún le falta trabajo en su primera línea, pues no estuvo fina y se vio insegura en las salidas y los cierres. Por un lado, se cometió un error con balón dominado cuando el rival presionaba y ahí se colocó el resultado en contra (1-0). Luego, Juan Pablo Vargas tuvo que irse de la cancha tras doble amarilla.

Lo otro que tendrá que manejar el entrenador para el próximo partido, ante el Independiente Medellín, en el Atanasio Girardot (15 febrero – 8:10 pm), son las bajas que se le presentan. Juan Pablo Vargas fuerza variantes en una defensa que deberá mejorar en la dura visita a la capital de Antioquia.

Las bajas que tendrá Millonarios para enfrentar al Medellín

La ausencia de Juan Pablo Vargas le dará lugar a Jorge Arias o Sergio Mosquera, junto a Andrés Llinás. Por otra parte, el tema de Mackalister Silva también activa la preocupación en la hinchada y se esperan los reportes médicos.

Al minuto 22 del primer tiempo, cuando Mackalister Silva marcó el gol que le daba el empate parcial a Millonarios (1-1), en lugar de celebrar, el capitán quedó tendido sobre el césped y las alarmas se activaron. Sus compañeros pidieron atención médica de inmediato.

Las muestras de dolor de Mackálister Silva eran notorias y el jugador tuvo que ser retirado de la cancha en camilla. Los primeros detalles dan a entender que el volante tendrá reposo ante el DIM.

“Gracias a Dios no se me ha inflamado aún. Ya esperaremos la resonancia y Dios permita que no vaya a ser nada grave”, dijo Mackalister Silva en rueda de prensa.