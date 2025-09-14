Es tendencia:
Las cuentas de Millonarios para pasar a cuadrangulares en la Liga BetPlay 2025-II

Millonarios cayó ante Alianza, en calidad de visitante, y puso en peligro su clasificación a los cuadrangulares de la Liga BetPlay. Pese a que parecía que se estaba recuperando, volvió a perder.

Por Michell Figueroa

Millonarios perdió el más reciente encuentro de la Liga BetPlay y está comprometiendo su clasificación a la siguiente fase de la competencia local.
© VizzorImage / Leonardo Castañeda / ContMillonarios perdió el más reciente encuentro de la Liga BetPlay y está comprometiendo su clasificación a la siguiente fase de la competencia local.

El panorama de Millonarios para clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II se volvió a complicar. Pese a la mejoría en los recientes partidos, el cuadro Embajador regresó a la derrota en el partido ante Alianza en Valledupar.

Aunque el equipo bogotano perdió otra vez, de acuerdo con las cuentas aún tiene en sus manos la posibilidad de avanzar.

Según los cálculos, Millonarios necesita conseguir 19 de los 27 puntos que aún le restan en la fase de todos contra todos para asegurarse un lugar en los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II.

Jugadores de Millonarios contra Alianza.

Jugadores de Millonarios contra Alianza.

Estos son los retos de Millonarios para avanzar

De los nueve partidos restantes, cuatro se disputarán en condición de local y cinco como visitante.

Sin embargo, serán cinco partidos en el estadio El Campín, pues uno de esos que enfrentará como visitante es ante su rival de patio, Santa Fe.

Aunque el equipo había mostrado una mejoría en las últimas cuatro jornadas, la reciente derrota por 3-0 frente a Alianza significó un importante retroceso. Este resultado no solo afectó su posición en la tabla, sino que también puso en evidencia las limitaciones de la plantilla, especialmente la falta de impacto de los siete refuerzos que llegaron para este torneo. La expulsión de Sergio Mosquera en ese partido se sumó a las dificultades.

Con el tiempo en contra y la presión de la afición, Millonarios deberá enfocarse en cada uno de los encuentros restantes para lograr el objetivo de los 19 puntos y no comprometer su cupo en los cuadrangulares finales.

