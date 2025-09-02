Las dos razones por las que sería imposible la renovación de Leonardo Castro con Millonarios

Después de seis meses por fuera, el regreso de Leonardo Castro a las canchas es inminente. Ya superó todas las fases de recuperación y adaptación al campo y está a disposición de Hernán Torres cuando lo requiera. Esa es la buena noticia. La mala es que pasa el tiempo y no se conocen noticias de su renovación con Millonarios y hay dos razones por las que sería imposible.

El contrato del delantero embajador vence en diciembre de este 2025, por lo que ya podría negociar con cualquier equipo. En los últimos meses, las fuentes allegadas al club han señalado que hay disposición de las dos partes para seguir con el vínculo. En principio se harían dos años más de contrato para Castro, quien cumplió 33 años el pasado mes de junio.

Sin embargo, Millonarios cuenta con dos factores en contra que harían muy complicado que se de la renovación. Una hace parte del mismo club y su gerencia deportiva; y la otra su nueva agencia de representantes. Esto tiene con un serio pesimismo a los hinchas que podrían ver como su último gran referente de ataque podría disputar sus últimos partidos de azul en este 2025.

Las razones por las que Leonardo Castro no renovaría con Millonarios

En primera medida, y para infortunio de los fanáticos albiazules, Millonarios delegó la renovación de Leonardo Castro a Ricardo ‘Gato’ Pérez. El flamante director deportivo del club tiene esta misión desde inicio del semestre y todavía no se conoce ningún avance. Y a juzgar por lo que han sido sus pésimos mercados de fichajes y diseño de plantilla, esta parece una misión imposible para él. ‘Tortuga’ Pérez, como ya se le dice en los medios de comunicación, haría honor a su nuevo apodo y dejaría ir libre a ‘Leo’.

Por otro lado, este martes se conoció que el delantero albiazul cambió de representación deportiva. Ahora su agencia será Top Champ Sport Managment, la misma a la que pertenecen Álvaro Montero y Daniel Cataño, emblemas de Millonarios que terminaron yéndose del club. Eso sí, también están futbolistas de la actual plantilla como Sergio Mosquera, Dewar Victoria y Nicolás Arévalo, que recientemente renovaron sus vínculos.

Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles acerca de la renovación de Leonardo Castro. Con eso se podrá ir analizando si ‘Tortuga’ Pérez lo hará de nuevo, o por fin sumará una buena en su labor como director deportivo de Millonarios.