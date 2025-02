Radamel Falcao García es la gran estrella de Millonarios, jugador muy querido por parte de los aficionados y que espera poder retomar su nivel para aportarle goles al equipo, jugador que ha recibido el cariño de los seguidores del fútbol colombiano, como se ha visto con los hinchas de otros equipos que le han expresado su admiración en los diferentes estadios.

Publicidad

Publicidad

En las últimas horas, el club ‘embajador’ realizó su última asamblea de socios, allí se tocaron diferentes temas de la actualidad del club, tanto en lo económico, como lo deportivo, sobre esto último, se refirió el mayor accionista del equipo, Gustavo Serpa, quien al frente de todos en la reunión virtual, apuntó contra ‘El Tigre’.

En medio de los cuestionamientos por los resultados deportivos del club, Serpa aseguró que él ni la dirigencia eran culpables de que Falcao se haya comido tres oportunidades de gol ante el Deportivo Pasto, que fueron las que terminaron evitando que Millos se clasificara para la final de la Liga Colombiana 2024-II y que fuera Atlético Nacional el que llegara.

ver también David González respondió sobre la exposición de Falcao en la goleada a Millonarios

“¿Cree que yo soy el responsable de que Falcao haya errado 3 goles en Pasto? Nosotros no somos responsables de que los jugadores no tengan un buen performance en el último partido”, fueros las palabras Serpa, declaraciones que no gustaron nada a los hinchas, los cuales están molestos con el dirigente por culpar a Radamel.

Publicidad

Publicidad

Falcao con Millonarios en la Liga BetPlay DIMAYOR II 2024. Foto: VizzorImage / Leonardo Castañeda.

¿Culpó a Falcao?

Las palabras de Serpa de inmediato generaron escozor en los hinchas y en los socios, es por esto que Gustavo aseguró que su intenció no era la de culpar al ‘Tigre’: “No quiero que crean que estoy responsabilizando a Falcao. En el futbol el azar existe. Tratar de usar unas palabras para ponerme en contra de Falcao no es necesario”.

Publicidad

Publicidad