MILLONARIOS

Las palabras de Hernán Torres tras el empate de Millonarios que no gustaron en los hinchas

El entrenador de Millonarios hizo un balance del partido en el que su equipo empató sin goles ante Santa Fe.

Por Jhobirson Molina

Las palabras de Hernán Torres tras el empate de Millonarios que no gustaron en los hinchas

Millonarios igualó sin goles ante Independiente Santa Fe en un clásico que quedó debiendo. El 0-0 llamó la atención de los hinchas de los dos equipos, pues ambos mostraron un juego opaco, ninguno marcó la diferencia y repartieron puntos sabiendo que tenían que sumar de a 3.

Millonarios, por su parte, se aleja cada vez más de los cuadrangulares, su juego no mejora y el entrenador Hernán Torres entregó su balance y dejó unas palabras que no gustaron en los hinchas que llenaron El Campín para ganar un nuevo clásico capitalino.

La dura sanción de la Dimayor a futbolista de Millonarios, previo al clásico

La dura sanción de la Dimayor a futbolista de Millonarios, previo al clásico

“Lo que se habló se ejecutó hoy. Los jugadores tuvieron mucha entereza, mucho compromiso y mucho orden”, recalcó el entrenador en rueda de prensa luego del 0-0. Además, agregó que: “Tuvimos mucha salida para afrontar el compromiso; lo hicimos y me parece que hicimos las cosas bien”.

Los hinchas de Millonarios no recibieron bien las declaraciones, pues aseguran que solo servía ganar, el empate prácticamente acaba la ilusión de meterse a los 8 en la próxima fecha cuando enfrenten a Deportivo Pasto. Y es que más allá de la mejora en cuanto a la actitud de algunos jugadores, no se ve cambio en el estilo de juego.

El nivel de la mayoría de futbolistas en Millonarios es bajo, las individualidades no funcionan y lo colectivo sigue estando en deuda. Ahora Millonarios se quedó en el puesto 18 con 8 puntos y -2 en la diferencia de gol. El octavo tiene 13 unidades.

