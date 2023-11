Millonarios vive uno de los mejores momentos de la historia reciente. Desde la llegada de Alberto Gamero el club ‘embajador’ ha conseguido logros importantes y se proyecta para seguir obteniendo resultados positivos en cuanto a títulos se refiere. Uno de los líderes que surgieron en este proyecto es Mackalister Silva, el que para muchos es uno de los mayores ídolos de la institución.

Si bien en los últimos años la carencia de títulos ha dejado pocos referentes, Mackalister es uno de los que ha aparecido para volver a poner a la institución de sus amores en lo más alto. Si bien, por Millonarios han pasado jugadores históricos, hay varias razones por las que se podría decir que el ‘14’ es el máximo ídolo de Millonarios.

El máximo ídolo de Millonarios

Mackalister Silva tiene todo lo que los hinchas pedían de un jugador en Millonarios, todo lo que no se vio y se había perdido desde hace más de 30 años. Lo primero es que el capitán es hincha de Millonarios, por lo que siente al club como el que paga una boleta y apoya desde las tribunas. Segundo, es nacido en Bogotá, si bien es un factor que no debería importar, pues varios de los ídolos son de otras tierras, le da un plus, pues el fútbol bogotano no ha sido tan fuerte a lo largo de la historia.

Por otro lado, ya refiriéndose a los resultados, es el jugador de esta generación que más títulos le ha dejado al club, cuatro en total por ahora. Dos Ligas, la de 2017 ante Independiente Santa Fe y la del 2023-I frente a Atlético Nacional. Además, la de Copa Colombia ante Junior en 2022 y la Superliga del 2018, también frente a Nacional.

Está cerca de seguir escribiendo su historia con dos títulos más, pues tiene la final ante Nacional por Copa y la Superliga del 2024. También pelearán por la estrella de navidad donde buscan defender el título.

Próximos partidos de Millonarios

Millonarios tendrá un mes de noviembre lleno de partidos, desde este domingo inició la que será una seguidilla de juegos que van hasta diciembre y, de llegar a una final de Liga, no descansaría hasta el 13 de diciembre. Por ahora, hay cuatro fechas confirmadas para el equipo dirigido por Alberto Gamero.

Empezó este domingo 12 de noviembre ante Atlético Nacional en la primera fecha de los cuadrangulares en la que salió victorioso por la mínima diferencia. Este miércoles enfrentará al mismo Atlético Nacional, pero en la ida de la final de la Copa Colombia, partido que iniciará a las 8:00 p.m.

El siguiente domingo se mide ante el América de Cali en el estadio El Campín en la segunda fecha de los cuadrangulares que se disputará desde las 4:00 p.m. El jueves 23 jugará la final de vuelta de la Copa ante Atlético Nacional en el Atanasio Girardot sobre las 8:00 p.m. La fecha tres de los cuadrangulares será ante el Independiente Medellín en Bogotá, duelo que se disputará el 26 de noviembre sobre las 5:00 p.m.