Leonardo Castro, delantero de Millonarios, al parecer no aguanta más la crisis deportiva del equipo y eso se evidenció tras la eliminación de la Copa BetPlay.

El profundo sentimiento de frustración en el equipo, luego de empatar con Envigado en octavos de final y quedar fuera del torneo local, se sintió especialmente en la reacción del goleador.

Al finalizar el partido en el estadio Metropolitano de Techo, Leonardo Castro fue captado visiblemente afectado y consolado por el técnico rival, Andrés Orozco, una imagen que se hizo viral en redes sociales.

La derrota, con un marcador global de 1-0, representa un duro golpe para el equipo que, a pesar de sus esfuerzos, no pudo revertir el resultado del partido de ida.

El técnico de Millonarios hizo una advertencia a la dirigencia del equipo

Este revés se suma a un semestre lleno de desafíos y una hinchada que no ha ocultado su descontento. Ante esta situación, el nuevo director técnico, Hernán Torres, se comprometió a hacer cambios profundos para el próximo año.

En ese sentido, Torres hizo una afirmación que fue tomada por muchos como una advertencia a la dirigencia del equipo.

“Para nadie es un secreto que no podemos fallar en eso, eso lo sabe la junta directiva, lo sabemos nosotros, no se puede fallar en lo que se va a traer para reforzar el equipo. Porque lo vamos a reforzar y trabajaremos para eso para que los que vengan marquen la diferencia en 2026”, dijo el DT.