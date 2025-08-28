Es tendencia:
Llamativa convocatoria de Millonarios para enfrentar a Águilas Doradas

Hernán Torres empezó a poner orden en Millonarios para su primer partido en Liga desde su llegada.

Por Jhobirson Molina

BOGOTÁ- COLOMBIA, 23-08-2025: Danovis Banguero de Millonarios F.C. celebra después de anotar el gol de su equipo durante partido entre Millonarios F.C. y el Atlético Junior por la fecha 8, como parte de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2025 jugado en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la capital
© VizzorImage / Felipe Caicedo / StaffBOGOTÁ- COLOMBIA, 23-08-2025: Danovis Banguero de Millonarios F.C. celebra después de anotar el gol de su equipo durante partido entre Millonarios F.C. y el Atlético Junior por la fecha 8, como parte de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2025 jugado en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la capital

Millonarios tiene todo listo para enfrentar este viernes a Águilas Doradas en condición de visitante. El conjunto ‘embajador’ sorprendió a más de uno para buscar el que sería el segundo triunfo en la Liga BetPlay 2025-II. La convocatoria llamó la atención de más de uno.

El equipo dirigido por Hernán Torres llega de clasificar a los octavos de final de la Copa Colombia tras superar en la llave a Real Cartagena, pero perdiendo 2-1 el juego de vuelta. Ahora, el reto será sumar de a 3 este viernes 29 de agosto para empezar a salir del fondo de la tabla.

Llamativa convocatoria de Millonarios para enfrentar a Águilas Doradas

Guillermo de Amores y Diego Novoa son los porteros en medio de las críticas al arquero uruguayo. Los defensas repetirán y serán comandados por Jorge Arias y Sergio Mosquera.

En el medio campo podría haber algunos cambios en la nómina titular, sin embargo, viajaron los mismos jugadores, pues todo el plantel salió de Cartagena a Medellín para afrontar el partido por Liga.

En el frente de ataque aparecen los mismos jugadores del juego en Copa, sin embargo, el único cambio que tendría el entrenador Hernán Torres, sería Luis Marimón por Santiago Giordana.

Millonarios actualmente es 19 en la tabla de posiciones con apenas 4 puntos, producto de una victoria sobre Junior de Barranquilla y un empate ante Deportivo Cali, ambos en el estadio El Campín.

jhobirson molina
Jhobirson Molina
