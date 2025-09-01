Es tendencia:
logotipo del encabezado
Llamativa sanción a Millonarios por la protesta de los zapatos en El Campín

El organismo consideró que hubo conductas impropias por parte de los aficionados en la Tribuna Norte del estadio El Campín al arrojar zapatos a la cancha en manera de protesta.

Por Jhobirson Molina

BOGOTÁ- COLOMBIA, 20-08-2025: Millonarios F.C. y el Unión Magdalena en partido por la fecha 1 de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2025 jugado en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la Capital.
© VizzorImage / Felipe Caicedo / StaffBOGOTÁ- COLOMBIA, 20-08-2025: Millonarios F.C. y el Unión Magdalena en partido por la fecha 1 de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2025 jugado en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la Capital.

No paran las malas noticias para Millonarios, que sigue intentando levantar cabeza en el Fútbol Colombiano tras la el regreso del entrenador Hernán Torres. Siguen en la parte baja de la tabla y se vienen fechas importantes que decidirán su futuro.

El Comité Disciplinario de la Dimayor tomó una drástica decisión contra Millonarios tras los hechos ocurridos en el partido de la Liga BetPlay II 2025 frente a Unión Magdalena. El organismo consideró que hubo conductas impropias por parte de los aficionados en la Tribuna Norte del estadio El Campín al arrojar zapatos a la cancha en manera de protesta.

De acuerdo con la resolución, el conjunto ‘embajador’ deberá afrontar una sanción económica y deportiva. El Comité recordó lo estipulado en el artículo 84 del Código Disciplinario Único de la FCF, que hace responsables a los equipos por el comportamiento de sus hinchas durante los partidos oficiales.

Llamativa sanción a Millonarios por la protesta de los zapatos en El Campín

Sancionar al Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A. con una (1) fecha de suspensión parcial de plaza (Tribuna Norte) así como imponer multa de once millones trescientos ochenta y ocho mil pesos ($11.388.000)”, dice la notificación oficial. La medida se aplica por infracciones a los numerales 1, 4, 5 y 6 del mencionado artículo.

La protesta de los hinchas con el lanzamiento de zapatos al terreno de juego fue uno de los detonantes de la sanción. El Comité argumentó que este tipo de comportamientos representan un riesgo y van en contra de la seguridad y el buen desarrollo del espectáculo deportivo.

De esta manera, Millonarios no podrá utilizar la Tribuna Norte en su próximo compromiso como local (clásico contra Santa Fe) y además tendrá que asumir la multa económica. El club aún no se pronuncia oficialmente sobre la decisión, pero se conoció que buscan apelar para que solo sea un llamado de atención.

jhobirson molina
Jhobirson Molina
