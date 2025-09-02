Millonarios viene levantando en el Fútbol Colombiano. Desde la llegada de Hernán Torres ya lleva dos victorias en Liga y una clasificación en Copa. Justamente, este miércoles enfrenta a Envigado en el juego de ida de los octavos de final.

El conjunto ‘embajador’ tiene todo listo para este compromiso en el estadio Polideportivo Sur de Envigado. Son varias las novedades con respecto a los últimos partidos, hay convocados nuevos y seguramente jugadores que sumarán minutos.

Llamativa titular de Millonarios para el partido vs. Envigado en Copa

Para este partido no aparecen Guillermo de Amores, Juan Pablo Vargas, Danovis Banguero, Nicolás Arévalo, Santiago Giordana, entre otros. Algunos por lesión, otros por sanción y unos por decisión técnica.

Hernán Torres pararía a Iván Arboleda; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Jhoan Hernández, Juan Carlos Pereira, Stiven Vega, Sebastián del Castillo; Alex Castro, Bekham Castro y Jorge Cabezas Hurtado.

Se supo que Hernán Torres le daría minutos a Alex Moreno Paz, Cristian Cañozales, Edwin Mosquera y jugadores que poco han tenido participación en este semestre, pues se viene partidos clave pensando en la clasificación en los dos torneos.

