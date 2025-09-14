Llegó a más de 200 mil vistas: La rabia de Leo Castro contra sus compañeros de Millonarios en Valledupar

Millonarios sigue en crisis y hasta el momento el efecto del nuevo técnico Hernán Torres no se ve en el equipo y el panorama para clasificar a los cuadrangulares es muy complicado. Pasan las fechas y la mejora que esperan los hinchas parece lejana, además de ceder mucho terreno en la pelea por ingresar al grupo de los ocho. Su última salida fue en Valledupar ante Alianza y todo salió mal.

El técnico Hernán Torres salió con Diego Novoa en la titular y Juan Pablo Vargas y Jorge Arias en la dupla de centrales, con Samuel Martín y Joan Hernández como laterales. En la zona media estuvieron Nicolás Arévalo, con Stiven Vega y Edwin Mosquera, para dejar a Jorge Hurtado, Santiago Giordana y Beckham Castro en la zona de ataque. Leonardo Castro sumó algunos minutos en la segunda parte.

Más exactamente, Leonardo Castro ingresó cuando el partido estaba 3-0 en contra de Millonarios y con 10 jugadores menos. El atacante ya está listo para sumar más minutos en el esquema de Millonarios y su entrada fue por el argentino Santiago Giordana. Poco pudo hacer y la goleada en Valledupar enciende nuevamente las alarmas.

Al final del partido, se presentó un tiro de esquina a favor de Millonarios, pero sucedió algo impensado y se notó mucha displicencia en los jugadores del equipo azul. Leonardo Castro esperaba en el área la oportunidad para cabecear, pero pasó algo que el atacante no esperaba y es que la pelota estaba sola en el vértice, sin ningún doliente para hacerse cargo del cobro.

La rabia de Leonardo Castro con sus compañeros de Millonarios en Valledupar

Un hincha de Millonarios filtró el video en la red social X y ya suma más de 200 mil reproducciones. Se ve la reacción de Leonardo Castro, totalmente enojado por la displicencia de sus compañeros, pues nadie quería cobrar el tiro de esquina. Minuto 90+3, resignación de por medio y ya los jugadores parecían más en el camerino que en la cancha.

Tweet placeholder

Al final, Leonardo Castro alegó, manoteó y regañó a sus compañeros por esa acción. El atacante fue hasta el vértice y se encargó del cobro, que tuvo cabezazo que atajó el arquero de Alianza Valledupar.

Gesto que deja mucha más preocupación en Millonarios y aumenta las voces de renovación de Leonardo Castro en el equipo azul.

