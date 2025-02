Neyser Villarreal fue la gran ‘joya’ que dejó el Sudamericano Sub 20 en la Selección Colombia, siendo el goleador del campeonato, es por esto que el delantero ha despertado el interés de varios equipos del fútbol internacional, por lo que el jugador estaría muy cerca de dar el salto a un club del exterior en los próximos meses.

El atacante tiene contrato con Millonarios hasta el mes de noviembre del 2025, pero a pesar de que el sudamericano ya terminó hace varios días, Villarreal no se ha presentado a los entrenamientos con el club ‘azul’ de la capital, situación que tiene muy inquieto a la directiva ‘azul’, ya que el jugador y su representante no atienden el teléfono.

En los últimos días, se conoció que Millos tendría todo acordado con Vasco Da Gama para vender a Villarreal por 4 millones de dólares, pero el empresario del y el futbolista no estarían de acuerdo, ya que la intención de ellos sería la de salir libres y negociar directamente con otro club del exterior con el que ya tendría tratativas.

Sobre la actualidad de Neyser, el abogado deportivo Andrés Charria habló en una entrevista para Futbolred, allí se refirió al caso del joven delantero, en donde aconsejó a Millonarios de renovarle el contrato a Villarreal y venderlo lo antes posible, ya que hay un alto riesgo de que el jugador salga libre, teniendo en cuenta que su contrato termina en noviembre en plena competencia.

La poca continuidad de Villarreal

Debido a que Neyser ha jugado muy poco con el ‘embajador’, una de las razones por la que no se ha presentado a los entrenamientos, sería para presionar su salida, algo que se podría dar y se tendría que resolver ante la FIFA: “Con 136 minutos jugados él puede alegar una justa causa deportiva para terminar el contrato porque jugó menos del 10 por ciento de los partidos. Se configuró y se podía haber esgrimido una justa causa deportiva”, dijo Charria.

Quien aseguró que si el jugador no se presenta a los entrenamientos, no le pasaría nada, ya que Millos no lo puede obligar: “No va a entrenar, lo llaman a descargos o no, pero es un trabajador, tiene el derecho a trabajar o no trabajar, yo como empleado no tengo por qué soportar la pérdida económica de un club que cometió varias torpezas. La parte fuerte del contrato de trabajo es el jugador, tiene todo el poder. Eso tiene que quedar muy claro”.

De momento, en Millonarios están a la espera de que Villarreal se presente a los entrenamientos y se pueda resolver la situación con el jugador, el cual tendría los días contados en el equipo capitalino, pero todavía con destino incierto, a pocos meses de que se dispute el Mundial Sub 20 en Chile, al que podría llegar sin ritmo de entrenamiento y competencia.