Millonarios estrenará su título de Liga este domingo desde las 7:30 p.m. ante el mismo rival al que se lo ganó, pero en otro país y en partido amistoso. El compromiso se disputará en territorio estadounidense y se podrá ver en exclusiva a través de Star+ espera que ambos equipos vayan con todo lo que tienen para divertir a las dos hinchadas que asistan al compromiso.

El cuadro ‘embajador’ tiene todo preparado para este juego, en horas de la noche de este jueves arribarán al país norteamericano. Alberto Gamero ya definió a sus convocados con varias sorpresas, pues algunos jugadores que quedaron campeones no viajarán, algunos porque terminaron sus contratos y otros por lesión.

Los que no aparecen en el listado son, Israel Alba, Luis Carlos Ruiz y Óscar Cortés, porque no siguen en el equipo. Omar Bertel, por lesión, Óscar Vanegas, quien no ha podido resolver su futuro, y Juan Pablo Vargas que juega el sábado los cuartos de final de la Copa Oro con Costa Rica. De resto, aparecen los principales futbolistas que fueron figuras en el primer semestre.

MIRA AQUÍ EL LISTADO DE CONVOCADOS DE MILLONARIOS