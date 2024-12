Los dos equipos de Rusia que buscan a un extremo de Millonarios para 2025

Cabe recordar que Jhon Emerson fue campeón con el Bucaramanga en la Liga I-2024 y estaba a préstamo en Millonarios desde el Malacateco de Guatemala. La opción de compra no se ejecutaría en Bogotá.

Más exactamente, Rubin Kazan y Ajmat Grozni son los equipos que estarían interesados en Jhon Emerson Córdoba, ante una negativa de no seguir en Millonarios para 2025.

Otra de las novedades que aparece por estos días es la posible salida de Jhon Emerson Córdoba de Millonarios, quien lleva apenas seis meses en el ‘Embajador’, pero que no pudo cumplir con las expectativas. Al principio, la hinchada lo arropó, pero la confianza no fue suficiente para que se convirtiera en el socio que Leonardo Castro y Falcao necesitaban en el ataque.

En este 2024, la idea era pasar de ronda en Copa Libertadores y ser campeón en el fútbol colombiano, pero todo salió mal. El fichaje de Radamel Falcao García calmó la marea por un semestre, la hinchada se volvió a unir, pero eso no fue suficiente para ser campeón y pese a ello, los directivos planean su renovación, así como la de Mackalister Silva y la continuidad de Alberto Gamero.

Millonarios sigue en el camino de pasar la página luego de vivir una de las decepciones más complejas de su historia en los torneos cortos. El equipo azul intenta superar lo más pronto posible este duro resultado y ahora se mentaliza en 2025, teniendo en cuenta que el ambicioso objetivo del ‘Embajador’ es ganar títulos. En la próxima campaña, jugará la fase previa de la Copa Sudamericana y no puede fallar ante Once Caldas.

