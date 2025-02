Los hinchas de Cruzeiro celebran la salida Helibelton Palacios, nuevo refuerzo de Millonarios

En post reciente del periodista Felipe Sierra, donde se informaba la posibilidad de Helibelton Palacios para Millonarios, algunos hinchas de Cruzeiro se hicieron presentes con fuertes comentarios y hasta agradeciendo de que el futbolista no vaya más en el club azul de Belo Horizonte.

Antonio Casale: “Millonarios no es un equipo copero”

Ya con la temporada en marcha, el ‘Embajador’ esperaba tener este nuevo jugador lo más pronto posible para que apoye el trabajo del técnico David González. Ya es oficial y en los próximos días hará su debut con la camiseta azul. Pese al anuncio, queda mucha expectativa en la hinchada y por otra parte, en Brasil no paran de celebrar que Helibelton Palacios se haya ido.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.