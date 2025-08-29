Luego de salir por la puerta de atrás, vuelve a Millonarios por petición de Hernán Torres

El presente de Millonarios no es bueno y todavía hay crisis y angustia en la hinchada. Pese a la mala situación del equipo azul, se revive la esperanza de que todo pueda cambiar en un corto plazo con la dirección técnica de Hernán Torres, quien llegó a reemplazar a David González. El entrenador, campeón con el ‘Embajador’ en 2012, llegó pisando duro y pidiendo refuerzos.

Parece que la voz del hincha fue escuchada y Hernán Torres actuó de inmediato. Uno de los grandes protagonistas en este comienzo de temporada es el portero uruguayo Guillermo de Amores, quien no ha tenido una buena presentación en el arco y los hinchas lo destruyen en las redes sociales. El técnico no lo dudó y fue un portero que salió por la puerta de atrás del equipo, para que le sirva de guardián en la portería.

Según el periodista Felipe Sierra, hay un principio de acuerdo para que Iván Arboleda vuelva a Millonarios. Cabe recordar que ya pasó por el equipo azul, pero estaba en condición de suplente de Álvaro Montero y sumó pocos minutos. Su presencia pasaba desapercibida y prefirió irse definitivamente a mediados de año.

Publicidad

Publicidad

ver también Inesperadas palabras de Daniel Cataño que sorprenden a Millonarios: “Me hubiera gustado terminar mejor”

Al darse cuenta de la oportunidad por ser titular ante la inseguridad de Guillermo De Amores, Iván Arboleda regresaría para ser el titular. Precisamente, el ser suplente fue lo que aceleró su despedida del equipo semanas atrás. Llegaría su momento para estar en la nómina titular o al menos presionar mucho más al uruguayo, que ya es resistido en la hinchada.

Iván Arboleda contra Once Caldas en los cuadrangulares de la Liga I-2025. Photo: VizzorImage / Felipe Caicedo / Staff

Iván Arboleda, acuerdo verbal con Millonarios

Se cree que ya hay un principio de acuerdo para que Iván Arboleda firme en Millonarios por pedido exclusivo de Hernán Torres. El técnico no quiere un margen de error en el arco y se la juega para tener seguridad. Se avanza en la documentación, presentar exámenes médicos y dejar todo listo antes del cierre de mercado de jugadores libres (29 de agosto).

Publicidad

Publicidad

De esta manera, Millonarios quedará con tres arqueros en su primera nómina, Iván Arboleda llegaría para medir sus condiciones en la titular y se uniría a De Amores y Diego Novoa, quien definitivamente sería el tercero en la lista. Por otra parte, Hernán Torres avanzaba por un volante 10, pero el tema parece estancado y no hay candidatos para esa posición.