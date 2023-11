Mackalister Silva es uno de los mayores ídolos que tiene Millonarios, incluso hay quienes lo ponen en el número uno. Su experiencia y sentido de pertenencia por la institución lo han llevado cosechar varios éxitos en el club de sus amores y espera uno nuevo en la final de la Copa Colombia ante Atlético Nacional.

El capitán de Millonarios habló en rueda de prensa previo al partido de ida en El Campín que se llevará a cabo esta noche sobre las 8:00 p.m. El ‘14’ contó parte del éxito de este proceso y el consejo que le da a sus jugadores. Además, se refirió a la felicidad que le da el poder disputar otra final con el conjunto capitalino.

Mackalister Silva y el consejo del éxito a sus compañeros en Millonarios

Mackalister Silva contó qué les dice a sus compañeros en estos momentos, pues aunque muchos ya tienen experiencia en estas instancias, no dejan de ser jóvenes: “lo que les digo a mis compañeros y lo que pienso hacer es disfrutar al máximo esta linda oportunidad que nos está presentando Dios. Este es un lindo momento para que los hinchas de Millonarios disfrutemos y estemos gozando estos momentos al máximo”.

Agregó que le da felicidad este tipo de partidos y más contra uno de sus eternos rivales, Atlético Nacional: “estamos muy agradecidos con Dios por esta linda oportunidad, esperemos poder aprovecharla y estar a la altura de lo que viene. Dos equipos importantes de nuestro país vuelven a disputar una final, nosotros estamos con la mayor ilusión para quedarnos con este título”.

Rueda de prensa previo a la final de la Copa Colombia

La lesión de Mackalister Silva que lo sacó varios partidos de las canchas

Sobre su lesión fue claro y aseguró que ya es tema del pasado, pero que espera que no vuelva a aparecer para los próximos partidos: “el tema de la lesión que me sacó de algunos partidos ya está superado y esperemos que no aparezca nada más en lo que resta del torneo”.

La nómina de Millonarios para enfrentar a Nacional

Millonarios tendrá varias bajas en la zona posterior, en este sector del campo es donde habrá más cambios obligados en los que Gamero ya tiene pensado qué hacer. Álvaro Montero fue convocado por la Selección Colombia para los partidos ante Brasil y Paraguay. Juan Pablo Vargas fue llamado por Costa Rica para los juegos ante Panamá y Sander Navarro no se pudo recuperar de su lesión.

En sus reemplazos ingresarían Juanito Moreno, segundo portero del equipo, Jorge Arias, quien renovó contrato este martes, y Stiven Vega que ha hecho las veces de lateral derecho.

Con estos cambios, y posiblemente uno en el medio campo con respecto al último partido en el que también se enfrentó a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot, esta sería la nómina titular: Juanito Moreno; Stiven Vega, Andrés Llinás, Jorge Arias, Omar Bertel; Daniel Giraldo, Juan Carlos Pereira, Daniel Cataño, Daniel Ruiz, Mackalister Silva, Leonardo Castro.