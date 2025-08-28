“Me encanta, va a jugar”: Hernán Torres y una mala noticia para los hinchas de Millonarios

El presente deportivo de Millonarios está en el limbo, pero con la leve esperanza de que el nuevo técnico, Hernán Torres, revierta las cosas. Si bien, en su debut, el DT perdió el juego contra Real Cartagena en la Copa Colombia, el equipo avanzó a la siguiente ronda. Ahora vendrá el primer partido de Liga y, antes, el estratega hizo un balance y sentenció el futuro de un jugador muy resistido por la hinchada.

En entrevista con el VBAR, de Caracol Radio, Torres habló de toda la actualidad del club, cómo encontró las cosas y cuáles son sus principales aspiraciones. “Con Millonarios el compromiso es trabajar y sumar todo lo que se pueda. No tengo ningún otro compromiso: trabajar, tratar de sumar de a 3 puntos y al final veremos qué pasa. Esperemos que este grupo pueda reaccionar”.

Sobre la posibilidad de sumar más jugadores a Millonarios, antes del cierre de la ventana de inscripciones de jugadores libres, Torres también habló. “Estamos viendo posibilidades, no está fácil, no es clara la situación. Hay un par de chances, pero no puedo decir nada, esperemos que se solucione de acá a mañana”.

Los jugadores que podrían llegar a Millonarios en la ventana de jugadores libres

Sobre el tema, el director técnico fue más profundo y explicó que la urgencia máxima pasa por dos posiciones. “En el arquero hay una posibilidad, pero no es la prioridad, tenemos urgencias más importantes. Si no lo podemos conseguir, se podrá ver esa chance (arquero)”. Y agregó: “A Mackalister lo tengo hasta dentro de un mes, necesito más un generador, también hay que ver delanteros, pero no hay cupos, así que tendremos que ver”.

Otro de los jugadores lesionados que está próximo al regreso es Leonardo Castro. El delantero ya está haciendo trabajos de campo y el DT Torres confirmó que ha respondido bien a ese proceso. Sin embargo, será el cuerpo médico el que le de el alta finalmente para volver a concentrarse. Se espera que esté disponible para el clásico contra Santa Fe, el próximo 6 de septiembre.

“Me encanta”, dice Hernán Torres de un jugador resistido por los hinchas de Millonarios

Finalmente en la charla con Hernán Torres, fue consultado sobre la posibilidad de mantener esa línea de tres volantes en la mitad. Si bien la actuación de Stiven Vega, Nicolás Arévalo y Sebastián Viveros fue buena contra Junior, no lo fue tanto contra Real Cartagena. Al respecto se le preguntó al entrenador sobre varios jugadores que podrían estar y uno de ellos fue Juan Carlos Pereira.

Sobre el resistido volante, Torres dijo: “Es un jugador técnico, no viene jugando, pero yo lo conozco. Me encanta, en la medida que encuentre la posibilidad va a jugar. Es un jugador que tiene tenencia de pelota, es técnico, pisa el área muy bien, convierte gol. Si sigue compitiendo y buscando la oportunidad, la va a tener”.

Encuentre acá la entrevista completa: