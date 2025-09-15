Millonarios sigue sufriendo en el tema futbolístico y también en el físico. En las últimas horas, anunció dos nuevas bajas en su plantilla. El departamento médico entregó una noticia que preocupa, justo en un momento en el que el equipo necesita de toda su nómina para afrontar la Liga BetPlay y la Copa.

El cuadro embajador informó que Alex Castro sufrió una contractura del bíceps femoral derecho. El volante ofensivo ya se encuentra adelantando el proceso de recuperación y, como es habitual en los comunicados, su regreso dependerá directamente de la evolución que muestre en los próximos días.

Millonarios anuncia dos jugadores titulares más con lesión

A la baja de Alex Castro se suma la de Danovis Banguero, uno de los jugadores de experiencia en la plantilla. El lateral izquierdo presentó una tendinosis en el tendón de Aquiles de su pierna izquierda, una lesión delicada que requerirá de paciencia y trabajo especializado. En ambos casos, la incapacidad será determinada según avance la recuperación.

La noticia llega en un momento clave para el equipo, pues el entrenador no tiene muchas opciones para escoger y los resultados han sido esquivos. Millonarios ha tenido que apelar a la cantera en distintos partidos para suplir las ausencias y tampoco les ha ido bien.

Banguero, pieza clave en defensa, ya había tenido molestias previas, y su ausencia preocupa, pues ni Giraldo ni Hernández han respondido. En el caso de Castro, el club espera que su evolución sea rápida, para tenerlo en los próximos duelos de Liga

Millonarios espera contar con ellos lo más pronto posible, pero la prioridad es que regresen al 100%. Banguero y Castro se suman a las lesiones de Mackalister Silva, Andrés Llinás, entre otros.