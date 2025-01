Millonarios ha sido uno de los pocos equipos que no ha anunciado ningún refuerzo para la Liga Colombiana I-2025, situación que tiene muy preocupados a sus hinchas, esto debido a que se han mostrado falencias en algunas posiciones en la cancha, así lo dejó ver los partidos amistosos que disputó el equipo en la pretemporada.

Mientras no llegan incorporaciones, Millos sigue anunciando salidas de jugadores que no serán tenidos en cuenta por parte del entrenador David González, algunos de ellos fueron prestados, pero en otros casos no se les renovó contrato o se terminó el vínculo de manera anticipada, como fue el caso de Ricardo Rosales que confirmó el club en las últimas horas.

Por medio de sus redes sociales, el cuadro ‘embajador’ que el defensor, que salió de la cantera de la institución, terminó su contrato con el equipo, por lo que ahora el futbolista quedó libre para negociar con cualquier otro club del fútbol colombiano o del exterior, futuro que ya estaría definido por parte del deportista.

“Millonarios FC informa que, el jugador Ricardo Rosales finalizó, por mutuo acuerdo, su vínculo con la institución. Rosales se formó en nuestro Fútbol Base, donde fue pieza elemental, disputando, inclusive, torneos como la Copa Libertadores Sub-20 en 2020. El lateral, además, debutó en 2021 con el equipo Profesional. ¡A Ricardo, le deseamos los mejores éxitos en sus próximos retos profesionales!”, indicó el cuadro ‘azul’.

Foto: Millonarios.

¿Qué pasará con Rosales?

Ya con su salida de Millonarios, Ricardo Rosales tiene vía libre para llegar a su nuevo equipo, que sería al Barranquilla F.C. de la segunda división, club en el que estaría por los próximos seis meses, ya que la intención es que se sume al Junior para el segundo semestre, club que estaría tras los pasos del joven futbolista.

