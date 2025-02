Millonarios hizo un reclamo a la Dimayor tras la derrota ante Deportivo Cali

Este domingo 23 de febrero, Millonarios sufrió un duro golpe en su visita a Deportivo Cali. El ‘Embajador’ fue derrotado 3-1 y el entrenador, David González ha dado su lectura de lo sucedido en la conferencia de prensa. El DT hizo un reclamo a la Dimayor en sus declaraciones.

El proyecto de David González con Millonarios tiene muchas cosas por ajustar y este domingo volvió a dejar puntos en el camino, dejando una mala imagen en su visita a Deportivo Cali. El entrenador salió a dar explicaciones en la conferencia de prensa.

Si bien no dio una respuesta clara sobre el problema que está teniendo Millonarios, el estratega dejó claro que uno de los factores que puede estar perjudicando el rendimiento del equipo en este inicio de la Liga BetPlay Dimayor 2025-I es el calendario.

El reclamo del DT de Millonarios

González se quejó del corto tiempo de descanso. “Si tuviera la respuesta no nos estuviera pasando. Eso es lo que tenemos mirar, tratar de hacer esa autoevaluación de por qué nos puede pasar. Hay muchísimas cosas en las que uno sin darle mucha cabeza podría pensar. A lo mejor los días de descanso entre partidos, a lo mejor que no sea el mismo once (titular)“.

“Son muchas cosas, pero trataremos de la mejor manera de hacerlo objetivamente, de mirar datos, mirar el partido, de analizar situaciones, de analizar rendimientos y tratar de nivelar un poco esa cuerva. Obviamente que sigan existiendo esos picos altos y buenos, pero que los picos bajos sean cada vez menos” agregó.