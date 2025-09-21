Millonarios le ganó a Fortaleza, pero será sancionado antes de jugar contra Nacional por este motivo

¡Uf! Los hinchas de Millonarios tomaron un leve suspiro de alivio porque volvieron a ganar en la Liga Colombiana II-2025, pero no todo fue bueno tras la victoria contra Fortaleza, ya que se conoció que el equipo albiazul será sancionado por la Dimayor justo antes de jugar contra Atlético Nacional.

Como ha sido la constante en Millonarios, luego de los primeros minutos cae el rendimiento del equipo. Los ‘Embajadores’ no solo se fueron 1-1 al final del primer tiempo, también dos de sus jugadores, Stiven Vega y Jorge Arias, recibieron tarjeta amarilla.

Ya con el marcador 3-1 a favor con tres anotaciones de Beckham David Castro, Millonarios recibió tres tarjetas amarillas más, Bruno Sávio, Sergio Mosquera y Nicolás Arévalo, y otro gol para que el triunfo 3-2 llegara con una sanción y tres puntos que lo mantiene con la posibilidad de clasificar a los cuadrangulares. Todo estos antes de jugar contra Nacional.

La sanción que recibirá Millonarios antes de enfrentar a Nacional

Mosquera y Arévalo recibieron amarilla vs. Fortaleza. (Foto: Vizzor Image)

Millonarios tuvo cinco jugadores amonestados en la victoria contra Fortaleza, esto quiere decir que el Comité Disciplinario de la Dimayor lo va a sancionar antes del partido contra Atlético Nacional con una multa de $1.423.500 (millón cuatrocientos veintitrés mil quinientos pesos) porque así lo establece el artículo 77-A del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol.

Nacional vs. Millonarios: día y hora del partido por la fecha 13 de la Liga Colombiana II-2025

Con el antecedente que Millonarios hace siete años no pierde contra Nacional en el estadio Atanasio Girardot, el equipo ‘Embajador‘ jugará contra los ‘Verdolagas’ el sábado 27 de septiembre a las 8:30 P.M. por la fecha 13 de la Liga Colombiana II-2025.

