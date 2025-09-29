Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Millos Bolavip
Millonarios

“Millonarios no tiene nómina”: ¿Sentencian el futuro del Embajador con Hernán Torres?

El analista deportivo, Carlos Antonio Vélez, fue contundente con su apreciación acerca de Millonarios tras el superclásico en el que cayó ante Atlético Nacional.

Por Michell Figueroa

Carlos Antonio Vélez fue contundente con su apreciación sobre la actualidad de Millonarios. (Foto: Vizzor)
© VizzorImage / Felipe Caicedo / StaffCarlos Antonio Vélez fue contundente con su apreciación sobre la actualidad de Millonarios. (Foto: Vizzor)

Millonarios cayó ante Atlético Nacional en el superclásico que se jugó en el Atanasio Girardot de Medellín. Luego de siete años sin perder en esa plaza, el cuadro Embajador perdió con un marcador de 2-0.

El resultado generó varias reacciones, entre esas, la del analista deportivo Carlos Antonio Vélez, que fue contundente respecto al Albiazul, sin enaltecer el juego del Verdolaga.

Continúa la polémica por la acción de Marino Hinestroza sobre Edwin Mosquera: esto dicen en redes

ver también

Continúa la polémica por la acción de Marino Hinestroza sobre Edwin Mosquera: esto dicen en redes

Más allá de las polémicas durante el partido y el rendimiento de Atlético Nacional, que para Carlos Antonio Vélez tampoco es el más brillante, el analista fue puntual al decir que Millonarios no tiene equipo.

Publicidad

El problema no era de David González, según CAV

Carlos Antonio Vélez, aunque resaltó el primer tiempo del equipo capitalino, fue contundente con su opinión respecto a la actualidad deportiva del Embajador.

“Millonarios hizo el mejor primer tiempo de todo el semestre, en el segundo no hubo nada. Ahora, Millonarios que se de por bien servido, Millonarios no tiene nómina, esto no era un problema de David González, de Torres…”, dijo.

“No hay equipo, así de simple”, enfatizó el analista deportivo sobre la situación del cuadro capitalino.

Publicidad
Atlético Nacional venció a Millonarios en el Atanasio Girardot. (Foto: VizzorImage / Daniel Gallo)

Atlético Nacional venció a Millonarios en el Atanasio Girardot. (Foto: VizzorImage / Daniel Gallo)

Así mismo, aseguró que los goles de Atlético Nacional llegaron por desatenciones de Millonarios y, además, como jugadas preparadas.

“Hurtado Cabezas, no le de la espalda a la pelota hermano, eso es elemental, le diste la espalda a la pelota y había otros que estaban mirando, me imagino, a ver si llovía o no. Ya les habían hecho un gol en la época de David González en Medellín”, apuntó.

Publicidad

Con esta derrota, Millonarios cayó al puesto 15 en la tabla de posiciones y complicó su paso a los cuadrangulares.

michell figueroa
Michell Figueroa
Lee también
Alineaciones América de Cali vs. Envigado por la fecha 13 de la Liga Colombiana
América de Cali

Alineaciones América de Cali vs. Envigado por la fecha 13 de la Liga Colombiana

La confesión que pone en duda el título de Santa Fe: "Estoy convencido"
Fútbol Colombiano

La confesión que pone en duda el título de Santa Fe: "Estoy convencido"

Hernán Torres y un apodo a González por la crisis de Millonarios
Millonarios FC

Hernán Torres y un apodo a González por la crisis de Millonarios

"Efraín Juárez no va a volver a Nacional": revelan las razones por las que el técnico no regresaría
Atlético Nacional

"Efraín Juárez no va a volver a Nacional": revelan las razones por las que el técnico no regresaría

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo