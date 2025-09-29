Millonarios cayó ante Atlético Nacional en el superclásico que se jugó en el Atanasio Girardot de Medellín. Luego de siete años sin perder en esa plaza, el cuadro Embajador perdió con un marcador de 2-0.

El resultado generó varias reacciones, entre esas, la del analista deportivo Carlos Antonio Vélez, que fue contundente respecto al Albiazul, sin enaltecer el juego del Verdolaga.

ver también Continúa la polémica por la acción de Marino Hinestroza sobre Edwin Mosquera: esto dicen en redes

Más allá de las polémicas durante el partido y el rendimiento de Atlético Nacional, que para Carlos Antonio Vélez tampoco es el más brillante, el analista fue puntual al decir que Millonarios no tiene equipo.

Publicidad

Publicidad

El problema no era de David González, según CAV

Carlos Antonio Vélez, aunque resaltó el primer tiempo del equipo capitalino, fue contundente con su opinión respecto a la actualidad deportiva del Embajador.

“Millonarios hizo el mejor primer tiempo de todo el semestre, en el segundo no hubo nada. Ahora, Millonarios que se de por bien servido, Millonarios no tiene nómina, esto no era un problema de David González, de Torres…”, dijo.

“No hay equipo, así de simple”, enfatizó el analista deportivo sobre la situación del cuadro capitalino.

Publicidad

Publicidad

Atlético Nacional venció a Millonarios en el Atanasio Girardot. (Foto: VizzorImage / Daniel Gallo)

Así mismo, aseguró que los goles de Atlético Nacional llegaron por desatenciones de Millonarios y, además, como jugadas preparadas.

“Hurtado Cabezas, no le de la espalda a la pelota hermano, eso es elemental, le diste la espalda a la pelota y había otros que estaban mirando, me imagino, a ver si llovía o no. Ya les habían hecho un gol en la época de David González en Medellín”, apuntó.

Publicidad

Publicidad

Con esta derrota, Millonarios cayó al puesto 15 en la tabla de posiciones y complicó su paso a los cuadrangulares.