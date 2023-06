Millonarios perdió la primera oportunidad de clasificarse a la final de la Liga Dimayor 2023-I, luego de que cayera 2-1 contra el Boyacá Chicó, en Tunja, y ahora tendrá que enfocarse en sacar ese último punto que le falta contra el Deportivo Independiente Medellín, en la última fecha de los cuadrangulares semifinales, y así no pasar por una vergüenza que lo dejaría muy mal parado.

La campaña del equipo de Alberto Gamero hasta el momento es muy buena teniendo en cuenta los resultados que ha sacado en el 2023. Millonarios hasta el momento ha disputado 25 partidos de Liga, cinco de Copa Sudamericana y cuatro de Copa Libertadores y hasta el momento solo ha sido derrotado en cinco ocasiones.

Por el torneo local, los embajadores perdieron contra Once Caldas y Junior, de visitante, en la fase de todos contra todos, y contra el Boyacá Chicó, en los cuadranguares; en la Libertadores cayó ante Atlético Mineiro y en la Sudamericana contra el América MG, también los dos en condición de visita. Hasta el momento, los azules no conocen la derrota en el estadio El Campin, en 2023.

La casualidad que sí han tenido todas las derrotas de Millonarios es que en ninguno de estos partidos estuvo disponible el defensor central, Andrés Llinás. Coincidencia o no, el bogotano por x o y motivo no jugó en las derrotas del equipo y lo que preocupa es que, según el mismo Gamero, no está confirmada su presencia para el próximo fin de semana.

“Lo más seguro es que Silva este mas cerca de entrar(para el partido contra el DIM), vamos a ver lo de Llinás. Todos queremos ir a la final”, afirmó el DT en Planeta Fútbol, de Antena 2. Se espera que en los próximos días se sepa si finalmente el ‘Kaiser’ podrá estar o no en el juego definitivo de Millonarios.