Millonarios fue uno de los equipos que menos se reforzó para el 2025, solamente ha anunciado las contrataciones de Nicolás Giraldo y Helibelton Palacios, ya que la intención de la dirigencia fue la de mantener la mayoría de la plantilla del 2024 y darle continuidad con el nuevo entrenador David González, decisión que ha sido cuestionada por parte de la afición.

Han sido pocas las llagadas en el cuadro ‘embajador’, pero varias las salidas que ha confirmado el club, la mayoría de los casos de jugadores jóvenes que se fueron, algunos se les rescindió el contrato, pero también cedidos a otros equipos, en búsqueda de que empiecen a agarrar experiencia y después regresen con minutos en la espalda.

Pues las salidas del ‘azul’ no paran, ya que el periodista Guillermo Arango contó por medio de su cuenta de X, que el joven futbolista, Johan Rodallega, se irá del conjunto capitalino con destino al fútbol europeo, ya que se sumará al Sheriff Tiraspol de Moldavia, en lo que será la primera experiencia internacional del futbolista.

Rodallega de 19 años, firmará un contrato por un año con el Sheriff, en los próximos días viajará a territorio europeo a realizarse los exámenes médicos y culminar el vínculo con su nuevo club, en lo que será una gran oportunidad para el jugador que es uno de los grandes prospectos de Millos de cara al futuro.

La carrera de Johan

Cabe recordar que Johan Rodallega, que juega como mediocampista, no ha tenido la posibilidad de hacer su debut con el equipo profesional de Millonarios, pero sí ha sido uno de los jugadores más destacados en la categoría Sub 20 y ha hecho parte de los procesos con la Selección Colombia Sub 20, por lo que se espera que la experiencia internacional que va a tener, le dé la posibilidad de jugar en el ‘azul’.

