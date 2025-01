Millonarios no pasa por un buen inicio en el 2025, debido a que su rendimiento futbolístico en los partidos amistosos que ha disputado no ha sido el mejor, además, la directiva no ha realizado ninguna contratación, situación que tiene muy molestos a sus hinchas, los cuales esperaban que por lo menos se le renovara contrato a Radamel Falcao García.

El club capitalino y ‘El Tigre’, se encontraban trabajando desde haca varias semanas para la renovación del goleador, en donde el futbolista venía realizando importantes esfuerzos económicos y hasta buscó patrocinadores, para que se encontrara el dinero con el que se pudiera pagar sus impuestos, tema que era la dificultad para su continuidad.

Finalmente, la renovación de Radamel no se dará, así lo confirmó el propio Millonarios por medio de sus redes sociales, en donde con un comunicado, le informó a sus hinchas, que a pesar de los esfuerzos, ‘El Tigre’ no continuará en el equipo ‘embajador’ para lo que será el año 2025, noticia que sin duda cae como un baldado de agua fría para la afición.

El pronunciamiento de Millonarios

“Millonarios FC informa que, luego de varias semanas de trabajo en donde se estructuró una importante oferta económica por parte del club, complementada con patrocinios, no se lograron contrarrestar los efectos fiscales por renta y patrimonio, los cuales no permitieron la continuidad de Radamel Falcao García. Millonarios FC agradece a Radamel Falcao por hacer realidad el sueño de todos. Tigre, ¡Millonarios siempre será tu casa!”, informó Millos.

Foto: Millonarios.

De esta manera, el paso de Falcao por el fútbol colombiano se termina de una manera muy prematura, disputando en total 16 partidos con la camiseta de Millonarios, tiempo en que anotó 5 goles, no pudo conseguir su sueño de ser campeón, pero pudo recibir el cariño de la afición, no solamente de la ‘azul’, sino que en cada cancha del país, en donde fue muy halagado.

