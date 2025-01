Millonarios, sin estadio de local, ni visitante: alarma por partido de Copa Sudamericana

Desde que se confirmó la llegada de David González no hay noticias oficiales por parte de Millonarios. La comunicación del club hacia los hinchas es nula y cada vez se van conociendo problemas que deberá afrontar el ‘embajador’ en este 2025. A la falta de confirmación de refuerzos, la no renovación de Falcao, se suma que no hay estadio para jugar. En Bogotá no se puede y ahora parece que tampoco se podrá de visitante, para la Copa Sudamericana.

Desde hace ya varios días se conoció por las redes sociales que Millonarios e Independiente Santa Fe tienen problemas para el uso de El Campín. El nuevo consorcio, Sencia, que está a cargo del recinto ha impuesto una serie de condiciones para el préstamo del estadio. Logística, vallas publicitarias, distribución de entradas, entre otros, hacen parte del paquete que le piden a los equipos de Bogotá para hacer uso de su casa.

Hasta el momento no se ha llegado a ningún acuerdo legal entre los clubes y el consorcio. Por este motivo ninguno de los equipos ha podido sacar plan de abonos porque no se sabe si podrán o no jugar en estadio El Campín. Y ahora, sumado a esto, Millonarios tendría problemas también para la visita al Once Caldas, en el duelo que tienen en la Copa Sudamericana.

Millonarios no jugaría contra Once Caldas en Manizales para la Copa Sudamericana

Resulta que desde Manizales se conoció que el estadio ‘Palogrande’ no está avalado por la Conmebol para disputar juegos continentales. La razón es que sus luminarias no son suficientes para disputar partidos en horario nocturno y aún no lo han solucionado. Esto pondría al Once Caldas a buscar otro estadio para enfrentar a Millonarios, en la primera fase de la Copa Sudamericana. Este juego ya estaba pactado para el próximo 5 de marzo, a las 7:30pm.

Según se conoció, la Alcaldía de Manizales termina de licitar la contratación para el cambio de luminarias del estadio esta semana. Sin embargo, creen que para la fecha del partido y previa verificación de Conmebol, los tiempos no alcanzan. Así que la posibilidad de que se cambie de sede para el juego contra Millonarios, empieza a ser una realidad.

¿Cuándo juega Millonarios por primera vez en el 2025?

Los dirigidos por David González fueron invitados a un triangular en El Campín en el que enfrentarán a un equipo internacional y otro del rentado local. Este jueves 16 de enero jugarán el primer compromiso contra Melgar de Perú. El juego está pactado para las 7pm, en el estadio El Campín.

