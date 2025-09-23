Es tendencia:
Atlético Nacional

Millonarios sin pieza clave para el superclásico contra Atlético Nacional

Se acerca el superclásico, uno de los partidos más importantes de la Liga BetPlay y Millonarios viajaría a Medellín sin una de sus piezas más importantes por un cambio en las reglas.

Por Michell Figueroa

Millonarios no contaría con una pieza clave para el superclásico ante Nacional.
© VizzorImage / Andrés Álvarez / ContMillonarios no contaría con una pieza clave para el superclásico ante Nacional.

Millonarios enfrentará un difícil desafío en el próximo partido, que es el superclásico contra Atlético Nacional. Si bien naturalmente ese ya es un duelo complejo, el Embajador enfrenta un agravante pues no podrá contar con una pieza clave.

El cambio de una regla en la Liga BetPlay tiene a Hernán Torres, director técnico del Albiazul, entre la espada y la pared.

Torres deberá tomar una complicada decisión respecto a la zona defensiva. El director técnico de Millonarios deberá elegir entre convocar a Jorge Arias o Sergio Mosquera, pero los dos no pueden viajar para el superclásico ante Atlético Nacional.

Jorge Arias podría perderse el superclásico ante Nacional.

Difícil panorama para Millonarios de cara al superclásico ante Nacional

Durante el más reciente partido de Millonarios, en el que se impuso ante Fortaleza, Jorge Arias vio su quinta tarjeta amarilla. Por esa razón podría perderse el siguiente encuentro.

De otro lado, Sergio Mosquera, que fue sancionado con tarjeta roja ante Alianza, aún no ha pagado el castigo, motivo por el que podría quedar fuera de la siguiente convocatoria.

El dilema radica en que otros dos jugadores de Millonarios fueron convocados para disputar el Mundial sub 20, se trata de Neyser Villarreal y Carlos Sarabia. Si bien en otro momento eso habilitaría a Arias y Mosquera, lo cierto es que la regla cambió. Ahora establece que solo podrán usar el reemplazo si el jugador convocado tiene contrato profesional o así estar inscrito en Conmebol.

Al respecto, es de resaltar que Neyser Villareal no está bajo esa condición, por lo que Millonarios podrá usar un solo reemplazo.

michell figueroa
