Cabe recordar que Millonarios no ha sido noticia en el mercado de pases. Solamente se destaca la renovación de contrato de Radamel Falcao García, luego de que se anunciara que no iba más en el equipo azul. Con la Liga I-2025 en movimiento, el ‘Embajador’ espera tener su nuevo y único fichaje lo más pronto posible para que apoye la línea de cuatro defensas del técnico David González.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.