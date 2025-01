Millonarios inició la pretemporada con muchas dudas en la hinchada, que se pregunta por refuerzos y continuidad de algunos jugadores. Uno de los que más se ha hablado es el argentino Santiago Giordana, que aparentemente estaba muy en el aire.

Con la salida de Alberto Gamero, la contundente continuidad del delantero titular Leonardo Castro, y la posible renovación del ídolo Falcao García, el nombre del argentino parecía no tener lugar.

Equipos con el Independiente Medellín y Águilas Doradas expresaron su interés en el delantero Santiago Giordana, de Millonarios. Mucho se habló de su posible salida, pero ya los rumores fueron aclarados por el mismo jugador.

Después del partido amistoso contra Melgar, de Perú, el jueves 16 de enero de 2025 en el estadio Nemesio Camacho el Campín, el delantero fue abordado por la prensa que le preguntó sobre esa situación.

Santiago Giordana dejó claro su deseo de continuar en el club Embajador. “La verdad que no, solo fueron rumores. Nunca me me llegó nada. Si que hubo del DIM un llamado, nada más que eso, hablaron con mi representante, pero solo eso. Estoy acá firme”, dijo Santiago Giordana.