En la noche del martes 11 de febrero de 2025 Millonarios jugó contra el recién ascendido a la primera división, Llaneros, en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé. Durante el primer tiempo el capitán del Embajador, David Mackalister Silva, sufrió un golpe que lo sacó de la cancha justo después de anotar un gol.

Luego del tanto con el que igualó el marcador, el capitán quedó tendido en la grama aduciendo dolor en una de sus piernas.

Falcao fue homenajeado en Villavicencio previo al juego Llaneros vs. Millonarios

El jugador fue atendido de inmediato por el cuerpo médico de Millonarios y la decisión fue retirarlo del juego. Posterior al partido, durante la rueda de prensa, el mismo Mackalister Silva entregó el primer parte sobre la molestia en la rodilla.

Ante los cuestionamientos de la prensa, el icónico jugador del albiazul indicó:

“Gracias a Dios no se me ha inflamado aún. Esperaremos la resonancia y que Dios permita que no vaya a ser nada grave”.