Aunque la situación contractual del goleador del Sudamericano Sub 20, Neyser Villarreal, no se ha resuelto, el joven habría dejado claras sus intenciones respecto a la continuidad en Millonarios.

Pese a que el delantero pertenece al club bogotano, el contrato tiene como fecha de terminación el 25 de noviembre de 2025. De acuerdo con la información que ha surgido en las últimas semanas, el Embajador no aprovechó para renovar cuando había más posibilidades y ahora parece una batalla perdida.

Tras un periodo de descanso luego de su participación en el Sudamericano Sub 20, donde Neyser Villareal brilló con la Selección Colombia, este miércoles 26 de febrero de 2025 debía presentarse en Millonarios.

Según el periodista Julián Capera, el delantero no llegó al club. Esa decisión dejaría claro cuáles son las intenciones del talentoso delantero.

“Neyser Villarreal era esperado hoy en Millonarios tras los días de descanso que tuvo por su participación en el Sudamericano. El jugador no se presentó. Carlos Sarabia retornó a trabajos con normalidad”, informó el comunicador.

Aunque algunos creerían que el no presentarse ante Millonarios traería consecuencias para el joven, lo cierto es que no.

De acuerdo con el abogado deportivo Andrés Charria, que habló con Futbolred, el jugador puede no presentarse ante el club si es su deseo y no le pasará nada grave.

“No va a entrenar, lo llaman a descargos o no, pero es un trabajador, tiene el derecho a trabajar o no trabajar, yo como empleado no tengo por qué soportar la pérdida económica de un club que cometió varias torpezas. La parte fuerte del contrato de trabajo es el jugador, tiene todo el poder. Eso tiene que quedar muy claro”, explicó el experto.