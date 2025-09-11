“No fue aceptada”: La noticia sobre el futuro de Leonardo Castro en Millonarios que sorprendió a todo el FPC

Y un día el hincha de Millonarios volvió a sonreír, y no precisamente por el nivel del equipo. Leonardo Castro volvió a jugar desde aquella fractura de peroné en la pierna izquierda que sufrió el 30 de marzo de 2025, y cuando todo era alegría por las palabras del delantero sobre su renovación, llegó una noticia que sorprendió a todo el fútbol colombiano.

Pero… Todo tiene una explicación más que lógica. Ante la salida de Radamel Falcao, los hinchas albiazules tienen la fe puesta que los directivos de Millonarios logren renovar el contrato de un jugador como Castro que lleva 50 goles, 7 asistencias y dos títulos.

Luego de la victoria 1-0 contra Deportivo Pasto del 10 de septiembre, Leonardo Castro acudió a la conferencia de prensa y ante la pregunta de cómo iba la renovación de su contrato porque termina el 31 de diciembre respondió que “Millonarios tiene la primera palabra, tiene negociaciones y esperamos que se concreten algunos detalles y seguir en Millonarios”. Sin embargo, llegó una noticia que sorprendió a todo el FPC. ¿Queda en libertad para ir a otro equipo?

Publicidad

Publicidad

Leo Castro y una noticia sobre su futuro en Millonarios que sorprendió a todo el FPC

Leonardo Castro volvió a jugar tras una lesión en marzo. (Foto: Vizzor Image)

“Lo que me dicen de Millonarios es que interpretan que hay buena voluntad de parte del jugador, contrario a lo que ha pasado recientemente con otros jugadores. No nos vamos a detener ahí. Es verdad también que Millonarios presentó una primera propuesta y no fue aceptada por Leonardo Castro y su entorno, que ha presentado una contrapropuesta respecto al ajuste que él pretende para establecer ese vínculo”, informó el periodista Julián Capera y… ¡Uf! Los hinchas de ‘Millos’ respiraron un poco de alivio.

ver también Todo Millonarios impactado por la confesión de Leonardo Castro

Así es el contrato que Millonarios le ofrece a Leonardo Castro

Luego de que pasara la sorpresa en todo el fútbol colombiano porque Castro rechazó la primera propuesta de renovación de Millonarios, pero tiene la intención de seguir, Capera reveló los detalles del nuevo contrato que ‘Millos’ le ofrece a Leo: “Sería por 3 + 1: tres años, pero se deja fijada de una vez las condiciones para renovar un año más porque Millonarios considera que es un jugador que perfectamente encaja como líder de ese proyecto deportivo y al que se puede asegurar por cuatro años. 3 + 1 si se cumplen unos objetivos se hace automática esa renovación de Leonardo Castro, que tiene en este momento 33 años. Es decir, hasta los 36 más uno, prácticamente hasta el final de su carrera la propuesta que ha hecho Millonarios y que está evaluando el entorno del jugador en términos de tiempo. Están de acuerdo con ese tiempo, con ese periodo de extensión, pero han hecho una contrapropuesta para tratar de elevar los números. El tema va bien, está bien, está encaminado. No es verdad que haya acuerdo de renovación hasta ahora, pero va por buen camino”.

Publicidad

Publicidad