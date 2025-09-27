“¿No hay otro?”: el jugador más limitado de Millonarios es acusado por los hinchas, tras la derrota

Una nueva derrota con sabor a eliminación sufrió Millonarios en el superclásico contra Atlético Nacional, en Medellín. Un contundente 2-0, en el que la figura de los azules fue el arquero Diego Novoa, dictó sentencia a un muy pálido equipo. Pero entre todos los niveles bajos, hay uno que sobresale para mal, y los hinchas se preguntan por qué juega siempre.

Atlético Nacional pudo vencer a Millonarios en condición de local, tras ocho años de no haberlo podido hacer. Los goles de Jorman Campuzano y William Tesillo fueron suficientes para ganarle a un equipo con muy pocas luces en ataque. Y casualmente, en los dos goles quedó retratado el mismo jugador azul.

ver también Así va la renovación de Leonardo Castro en Millonarios: Hernán Torres entregó detalles

“¿No hay otro jugador”, hinchas de Millonarios explotan con un jugador

Sergio Mosquera, defensa central de Millonarios, volvió a cometer errores que le cuestan goles al club. Fue él quien le cometió penalti a Alfredo Morelos para que Nacional marcara el 2-0. Y en el primer gol no llegó al cierre para que Tesillo no pudiera rematar, dando una amplia ventaja por no reaccionar a tiempo.

Publicidad

Publicidad

“¿No hay otro central en Millonarios distinto a Sergio Mosquera que pueda jugar?, “Mosquera no puede jugar un minuto más en Millonarios… En sus últimos tres partidos solo nos ha hecho jugar en contra”, “Sergio Mosquera se tiene que largar cuanto antes de Millonarios”, fueron algunos de los comentarios que se hicieron en redes sociales.