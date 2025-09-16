Es tendencia:
MILLONARIOS

“No se puede ganar 220 millones de pesos para estas estupideces”: fuertes palabras contra jugador de Millonarios

Revelan el salario del jugador que más gana en Millonarios y critican su presente deportivo con el cuadro capitalino.

Por Jhobirson Molina

© VizzorImage / Juan Felipe Corredor / ContVALLEDUPAR – COLOMBIA, 13-09-2025: Jugadores de Millonarios posan para una foto previo al partido entre Alianza F.C. y Millonarios F.C. por la fecha 11 como parte de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2025 jugado en el estadio Armando Maestre Pavajeau de la ciudad de Valledupar.

Millonarios no pasa por su mejor momento en el Fútbol Colombiano. La crisis viene en aumento gracias a los resultados obtenidos en los últimos partidos que los tienen sufriendo tanto en Liga como en Copa. Ahora, el nivel de algunos jugadores no es el mejor y han recibido fuertes críticas por parte de la prensa y los hinchas.

Esta semana revelaron el salario de uno de los jugadores que más gana en el club y reprocharon su nivel futbolístico, además, de las actitudes que ha tenido en los últimos compromisos.

“No se puede ganar 220 millones de pesos para estas estupideces”: fuertes palabras contra jugador de Millonarios

“No se puede ganar 220 millones de pesos para estas estupideces”, fueron las palabras del periodista ‘Pipe’ Sierra, quien se refirió a Juan Pablo Vargas y su partido contra Alianza Valledupar, donde Millonarios salió goleado y el defensa tuvo que ver en el penal cometido.

Juan Pablo Vargas ha sido uno de los jugadores más criticados por parte de la hinchada este semestre. Su nivel ha sido muy bajo y aseguran que en los momentos más importantes del club no está, pues siempre es convocado a la Selección de Costa Rica.

Para nadie es un secreto que el defensa fue en su momento uno de los mejores centrales de la Liga, sin embargo, su nivel fue de más a menos y hoy no es del gusto del hincha, pero sí para el entrenador Hernán Torres, con quien ya había trabajado.

Millonarios tiene el reto este martes 16 de septiembre de remontar la serie de octavos de final de la Copa Colombia ante Envigado, está por debajo del marcador 1-0. Además, en Liga está por fuera del grupo de los ocho y ve de lejos la clasificación a los cuadrangulares.

