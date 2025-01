¿No va más? Revelan la molestia que hay en Millonarios con Radamel Falcao

Desde el pasado 8 de diciembre, cuando se consumó la eliminación de Millonarios de la Liga, el optimismo también se fue del todo. A hoy, salvo la llegada del nuevo DT, David González, no hay contrataciones para el 2025, y varios jugadores que se pensaban iban a salir, no lo han hecho. Sumado a eso, ahora hay molestias con Radamel Falcao García por lo que puede implicar las demoras en su renovación de contrato.

Mientras la pretemporada del equipo embajador continúa, las negociaciones entre Millonarios y ‘El Tigre’ continúan, pero no avanzan. Se sigue debatiendo el tema del impuesto al patrimonio que deberá pagar Falcao, si continúa jugando en Colombia. Y la última información es que el club está consiguiendo dos patrocinios más que ayuden a generar más ingresos para que Falcao pueda asumir el costo de tributar en el país sin problemas.

Entre tanto se solucionan los líos económicos, la parte importante, la deportiva, continúa su marcha y Falcao está quedado. Según se reveló, en Millonarios hay preocupación y molestia porque Radamel ya se perdió una semana entera de pretemporada, lo cual afectaría su rendimiento posterior.

La incomodidad que hay en Millonarios con las demoras por Radamel Falcao

El periodista Julián Capera explicó la situación y afirmó: “Es una renovación que no se ha dado. Es un tema que no ha sido sencillo, han pasado por varias etapas y fórmulas que se han planteado de lado y lado, para lograr el acuerdo y hasta ahora no”, afirmó en el programa ‘Es un hecho’, de AS.

Y luego, agregó: “Sé de entrada que a algunas personas en el equipo, el tema de que Falcao no pueda hacer pretemporada de manera normal, les empieza a generar un tipo de incomodidad porque Millonarios ya está haciendo pretemporada y está próximo a sus primeros partidos amistosos”.

¿Cuándo es el primer partido de la pretemporada de Millonarios en 2025?

El primer partido de la pretemporada de Millonarios se disputará el próximo 16 de enero. El partido será contra Melgar, de Perú, en el estadio El Campín. Esto hace parte de un triangular amistoso, que también contará con la presencia del América de Cali. Estos juegos serán televisados por la señal de Disney+.

