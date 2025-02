Vale resaltar que el fichaje carga de polémica a la hinchada de Millonarios, pues más allá de que llegue desde el Cruzeiro, solamente ha disputado cuatro partidos durante la temporada 2024 en Brasil y la inactividad es una incógnita en la hinchada. Este movimiento, además, implicó un costo de mil millones de pesos por el préstamo. El fichaje causa muchas preguntas en los fanáticos y solo el tiempo y la continuidad definirán si fue una buena movida o no.

