Los equipos colombianos han decepcionado en su mayoría en las últimas participaciones que han tenido tanto en la Copa Libertadores y Sudamericana, quedando eliminados de manera temprana, sin competir y mostrando un muy bajo nivel, situación por la que le han llovido muchas críticas al fútbol colombiano y la dirigencia.

Uno de los clubes que más ha decepcionado a nivel continental ha sido Millonarios, equipo que en su más reciente participación en la Libertadores, quedó último de su grupo, siendo superado por Palestino de Chile, hecho por el que le llovieron muchas críticas en su momento al técnico Alberto Gamero, jugadores y dirigencias.

Pues a puertas de que se dé un nuevo inicio de las competencias continentales en el 2025, en el programa ‘F90’ del canal ESPN, hablaron sobre los clubes colombianos y las posibilidades que tiene de avanzar hasta las instancias finales, fue allí en donde el retirado futbolista y actual panelista, Óscar Córdoba, le dio con todo al cuadro ‘azul’ y a otros del FPC.

Córdoba aseguró que a nivel continental, Millonarios no es copero y “no existe”, situación similar calificó a Independiente Santa Fe y Deportes Tolima, además, indicó que el único equipo que existe es Atlético Nacional y tal vez América de Cali, esto gracias a las participaciones que han tenido en la Libertadores en el pasado.

Foto: Instagram, Óscar Córdoba.

Lo que dijo Córdoba

“Ustedes hablan de Santa Fe o Tolima como si fueran unos equipos coperos, para nada, no existen, ¿de qué están hablando? Si van a jugar la Copa Libertadores y se quedan en la primera fase, eso no es jugar Copa Libertadores. Santa Fe y Millonarios no existen, el único que existe es Nacional. Nuestros equipos no son competitivos y se quedan en la primera fase”, fueron las palabras de Óscar Córdoba.

