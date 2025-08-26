Millonarios cayó ante el Real Cartagena en el estadio Jaime Morón con un marcador de 2-1, por la Copa BetPlay; sin embargo, con el resultado global, el Embajador logró quedarse con el triunfo en la serie, que acabó 4-3 a favor del albiazul.

Luego de un primer tiempo sin emociones, en la segunda mitad del partido hubo una serie de acontecimientos que generaron controversia, pero además movieron el marcador de manera considerable.

El equipo local se impuso en su territorio con dos goles, uno de esos un penalti provocado por el arquero De Amores; sin embargo, más adelante una falta sobre Marimón le dio la oportunidad a Millonarios de retomar la ventaja y quedarse con la serie.

Polémico penalti de Millonarios

Fue justo esa jugada la que desató la polémica y generó una oleada de comentarios. El cobro, a cargo de Danovis Banguero fue inicialmente invalidado por invasión de área de uno de sus compañeros.

Inmediatamente el balón tocó la red el árbitro señaló tiro libre indirecto, acción que celebraron los jugadores del Real Cartagena.

Unos segundos después, el juez corrigió y, en línea con el reglamento, permitió que el penalti se cobrara nuevamente. Entonces Millonarios anotó y, pese a caer 2-1 en el Jaime Morón, se quedó con el triunfo.

