Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Millos Bolavip
Millonarios

Polémico triunfo de Millonarios en la Copa BetPlay: ¿robo al Real Cartagena?

Danovis Banguero cobró el controversial penalti que le dio la victoria a Millonarios en el partido de vuelta frente a Real Cartagena.

Por Michell Figueroa

Millonarios cayó ante Real Cartagena, pero venía con ventaja desde el partido de ida, por lo que se quedó con la serie de la Copa BetPlay.
© VizzorImage / Felipe Caicedo / StaffMillonarios cayó ante Real Cartagena, pero venía con ventaja desde el partido de ida, por lo que se quedó con la serie de la Copa BetPlay.

Millonarios cayó ante el Real Cartagena en el estadio Jaime Morón con un marcador de 2-1, por la Copa BetPlay; sin embargo, con el resultado global, el Embajador logró quedarse con el triunfo en la serie, que acabó 4-3 a favor del albiazul.

Publicidad

Luego de un primer tiempo sin emociones, en la segunda mitad del partido hubo una serie de acontecimientos que generaron controversia, pero además movieron el marcador de manera considerable.

Conmoción en el FPC por la confesión de Andrés Cadavid y la “trampa” de Millonarios para ser campeón

ver también

Conmoción en el FPC por la confesión de Andrés Cadavid y la “trampa” de Millonarios para ser campeón

El equipo local se impuso en su territorio con dos goles, uno de esos un penalti provocado por el arquero De Amores; sin embargo, más adelante una falta sobre Marimón le dio la oportunidad a Millonarios de retomar la ventaja y quedarse con la serie.

Tweet placeholder
Publicidad

Polémico penalti de Millonarios

Fue justo esa jugada la que desató la polémica y generó una oleada de comentarios. El cobro, a cargo de Danovis Banguero fue inicialmente invalidado por invasión de área de uno de sus compañeros.

Inmediatamente el balón tocó la red el árbitro señaló tiro libre indirecto, acción que celebraron los jugadores del Real Cartagena.

Unos segundos después, el juez corrigió y, en línea con el reglamento, permitió que el penalti se cobrara nuevamente. Entonces Millonarios anotó y, pese a caer 2-1 en el Jaime Morón, se quedó con el triunfo.

Publicidad
michell figueroa
Michell Figueroa
Lee también
Millonarios confirmó malas noticias de una de sus máximas figuras
Millonarios FC

Millonarios confirmó malas noticias de una de sus máximas figuras

Un exNacional pone a celebrar a Millonarios en el debut de Falcao como titular
Millonarios FC

Un exNacional pone a celebrar a Millonarios en el debut de Falcao como titular

Los tres reemplazos para Omar Bertel en Millonarios
Millonarios

Los tres reemplazos para Omar Bertel en Millonarios

Mourinho enfureció con el gesto de Jhon Durán en el juego contra Benfica en la Champions
Champions League

Mourinho enfureció con el gesto de Jhon Durán en el juego contra Benfica en la Champions

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo