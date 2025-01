Millonarios vive una situación similar a la de Liverpool por la que en redes sociales los están comparando. El equipo de Luis Díaz vive una temporada que llama la atención de los hinchas.

El cuadro ‘embajador’ no han contratado refuerzos para este semestre, tampoco ha renovado a Radamel Falcao García y quedan pocos días para el primer partido oficial.

Por insólita razón comparan a Liverpool de Luis Díaz con Millonarios

La comparación inició en redes sociales cuando se supo que en Liverpool no han renovado a varias de sus figuras y no hay luz verde para hacerlo en los próximos días. No ha renovado van Dijk, tampoco a Salah que al parecer saldrá del club, así lo informó el faraón.

Por otro lado, no le han extendido el contrato a Trent. Kelleher es otro de los que desea irse del club. Hay cuestionamientos por el lateral izquierdo. No quieren vender a Darwin Núñez. Pasaron todo el verano negociando por Zubimendi y ahora se irá al Arsenal por £50M.

En Millonarios no hay extremos con buen nivel, tampoco laterales. Se fue Omar Bertel y no lo reemplazaron. Jhon Córdoba podría irse del club y por la banda izquierda están tratando de negociar con Nicolás Giraldo, al igual que con Mateo Puerta, lateral derecho.

Por ahora se espera que la próxima semana se definan los refuerzos en Millonarios y la renovación de Falcao García. En cuanto a Liverpool, los movimientos se espera que se hagan en los próximos meses.

