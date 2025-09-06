Millonarios tiene todo listo para enfrentar este sábado a Independiente Santa Fe en la fecha de clásicos. El cuadro ‘embajador’ quiere seguir por la buena racha en Liga desde la llegada de Hernán Torres, quien lleva dos victorias consecutivas, a Junior y Águilas.

El clásico capitalino de este sábado será un partido clave en las aspiraciones de Millonarios, pues de ganar, estaría a solo dos puntos de meterse en la pelea por ingresar al grupo de los 8. Sabe que tiene que ganar a pesar de no contar con la presencia de Leonardo Castro.

El profesor Hernán Torres llamó lo único que tiene, Diego Novoa e Iván Arboleda, los encargados del arco, por ahora es duda quién será el titular. En defensa tienen la baja de Helibelton, quien no se ha recuperado, y Juan Pablo Vargas que está en Selección. Mosquera y Arias, los encargados de liderar la parte posterior.

¿Por qué Leonardo Castro no juega el clásico contra Independiente Santa Fe?

Leonardo Castro ya está disponible para el cuerpo técnico, viene entrenando a la par con el grupo y se pensaba que estaría de regreso para el clásico ante Santa Fe, equipo al que está acostumbrado a marcarle, sin embargo, no fue así y estará en la tribuna.

El delantero de Millonarios no fue convocado por Hernán Torres por precaución. Sería tomado en cuenta para el partido contra Deportivo Pasto, también en El Campín a mitad de semana. Los comentarios no se hicieron esperar, pues también hubo un rumor sobre temas internos.

Leonardo Castro tiene contrato hasta diciembre de este año y por ahora es incierta su renovación. Se conoció que hasta hace dos semanas había interés de continuar, pero aún no ha avanzado la negociación y el jugador se concentra en regresar a las canchas.

Millonarios es 18 en la tabla de posiciones con -2 en la diferencia de gol, de ganar podría ascender casi que hasta el puesto 10. Tiene un partido menos que cumpliría la otra semana ante el cuadro ‘volcánico’.