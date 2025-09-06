Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Millos Bolavip
MILLONARIOS

¿Por qué Leonardo Castro no juega el clásico contra Independiente Santa Fe?

El delantero no fue convocado pese a estar listo para regresar a las canchas luego de recuperarse de su lesión.

Por Jhobirson Molina

¿Por qué Leonardo Castro no juega el clásico contra Independiente Santa Fe?
© VizzorImage / Leonardo Castañeda / Cont¿Por qué Leonardo Castro no juega el clásico contra Independiente Santa Fe?

Millonarios tiene todo listo para enfrentar este sábado a Independiente Santa Fe en la fecha de clásicos. El cuadro ‘embajador’ quiere seguir por la buena racha en Liga desde la llegada de Hernán Torres, quien lleva dos victorias consecutivas, a Junior y Águilas.

El clásico capitalino de este sábado será un partido clave en las aspiraciones de Millonarios, pues de ganar, estaría a solo dos puntos de meterse en la pelea por ingresar al grupo de los 8. Sabe que tiene que ganar a pesar de no contar con la presencia de Leonardo Castro.

El profesor Hernán Torres llamó lo único que tiene, Diego Novoa e Iván Arboleda, los encargados del arco, por ahora es duda quién será el titular. En defensa tienen la baja de Helibelton, quien no se ha recuperado, y Juan Pablo Vargas que está en Selección. Mosquera y Arias, los encargados de liderar la parte posterior.

Publicidad

¿Por qué Leonardo Castro no juega el clásico contra Independiente Santa Fe?

Leonardo Castro ya está disponible para el cuerpo técnico, viene entrenando a la par con el grupo y se pensaba que estaría de regreso para el clásico ante Santa Fe, equipo al que está acostumbrado a marcarle, sin embargo, no fue así y estará en la tribuna.

El delantero de Millonarios no fue convocado por Hernán Torres por precaución. Sería tomado en cuenta para el partido contra Deportivo Pasto, también en El Campín a mitad de semana. Los comentarios no se hicieron esperar, pues también hubo un rumor sobre temas internos.

Leonardo Castro tiene contrato hasta diciembre de este año y por ahora es incierta su renovación. Se conoció que hasta hace dos semanas había interés de continuar, pero aún no ha avanzado la negociación y el jugador se concentra en regresar a las canchas.

Publicidad
Imagen

Millonarios es 18 en la tabla de posiciones con -2 en la diferencia de gol, de ganar podría ascender casi que hasta el puesto 10. Tiene un partido menos que cumpliría la otra semana ante el cuadro ‘volcánico’.

jhobirson molina
Jhobirson Molina
Lee también
La decisión de Néstor Lorenzo que decepcionaría a Dayro Moreno con Colombia
Selección Colombia

La decisión de Néstor Lorenzo que decepcionaría a Dayro Moreno con Colombia

Filtran el que sería el balón con el que se jugará el Mundial 2026
Mundial 2026

Filtran el que sería el balón con el que se jugará el Mundial 2026

Jugador de Liverpool confesó que Bayern Múnich prefirió a Luis Díaz por encima de él
Bundesliga

Jugador de Liverpool confesó que Bayern Múnich prefirió a Luis Díaz por encima de él

La dura sanción de la Dimayor a futbolista de Millonarios, previo al clásico
Millonarios FC

La dura sanción de la Dimayor a futbolista de Millonarios, previo al clásico

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo