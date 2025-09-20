Este domingo 21 de septiembre, el estadio El Campín será el escenario de un duelo clave entre Millonarios y Fortaleza. El encuentro, programado para las 2:00 p. m., es de vital importancia para el cuadro Embajador, que busca levantarse de su crisis deportiva.

Millonarios, bajo la dirección de Hernán Torres, se encuentra en una apretada carrera por un cupo entre los ocho mejores. De otro lado, Fortaleza lucha por continuar en los primeros lugares de la tabla.

Posibles alineaciones de Millonarios y Fortaleza

Del lado de Millonarios se espera que el técnico Torres mantenga la base del equipo, aunque podría haber cambios tácticos con el regreso de jugadores clave.

Así mismo, es de resaltar que el equipo incluyó en la convocatoria a un nuevo arquero, proveniente de la catera del club, se trata de Iván Díaz. La alineación del Embajador podría ser la siguiente:

Arquero: Diego Novoa

Diego Novoa Defensas: Samuel Martín, Alex Moreno, Jorge Arias, Juan Pablo Vargas

Samuel Martín, Alex Moreno, Jorge Arias, Juan Pablo Vargas Volantes: Stiven Vega, Nicolás Arévalo, Beckham Castro, Cristian Cañozales

Stiven Vega, Nicolás Arévalo, Beckham Castro, Cristian Cañozales Delanteros: Jorge Hurtado y Leonardo Castro

Millonarios se enfrentará a Fortaleza en la Liga BetPlay.

Del otro lado, Fortaleza, dirigido por Sebastián Oliveros no planea grandes modificaciones en su once titular, confiando en el equipo que ha venido mostrando solidez en las últimas jornadas.

Arquero: Cristian Santander

Cristian Santander Defensa: Yesid Díaz, Luis Escorcia, Jhonatan Marulanda, Sebastián Valencia

Yesid Díaz, Luis Escorcia, Jhonatan Marulanda, Sebastián Valencia Mediocampo: Leonardo Pico, Kevin Balanta

Leonardo Pico, Kevin Balanta Ataque: Kelvin Flórez, Andrés Ricaurte, Andrés Arroyo y Santiago Córdoba

El partido promete ser un choque de estilos y estrategias, donde la necesidad de sumar puntos será el motor de ambos equipos en busca de un resultado que les permita cumplir sus objetivos.

