Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Millos Bolavip
Millonarios

Posible alineación de Millonarios para enfrentar a Fortaleza: habría sorpresas

Estas serían las alineaciones de Millonarios y Fortaleza, que se enfrentarán en el estadio El Campín el domingo 21 de septiembre por la Liga BetPlay..

Por Michell Figueroa

Millonarios tendría varias novedades en el partido ante Fortaleza en la Liga BetPlay. (Foto: Vizzor)
© VizzorImage / Felipe Caicedo / StaffMillonarios tendría varias novedades en el partido ante Fortaleza en la Liga BetPlay. (Foto: Vizzor)

Este domingo 21 de septiembre, el estadio El Campín será el escenario de un duelo clave entre Millonarios y Fortaleza. El encuentro, programado para las 2:00 p. m., es de vital importancia para el cuadro Embajador, que busca levantarse de su crisis deportiva.

Millonarios, bajo la dirección de Hernán Torres, se encuentra en una apretada carrera por un cupo entre los ocho mejores. De otro lado, Fortaleza lucha por continuar en los primeros lugares de la tabla.

Esto es lo que gana Wilmar Roldán por cada partido que pita en la Liga BetPlay

ver también

Esto es lo que gana Wilmar Roldán por cada partido que pita en la Liga BetPlay

Posibles alineaciones de Millonarios y Fortaleza

Del lado de Millonarios se espera que el técnico Torres mantenga la base del equipo, aunque podría haber cambios tácticos con el regreso de jugadores clave.

Publicidad

Así mismo, es de resaltar que el equipo incluyó en la convocatoria a un nuevo arquero, proveniente de la catera del club, se trata de Iván Díaz. La alineación del Embajador podría ser la siguiente:

  • Arquero: Diego Novoa
  • Defensas: Samuel Martín, Alex Moreno, Jorge Arias, Juan Pablo Vargas
  • Volantes: Stiven Vega, Nicolás Arévalo, Beckham Castro, Cristian Cañozales
  • Delanteros: Jorge Hurtado y Leonardo Castro
Millonarios se enfrentará a Fortaleza en la Liga BetPlay.

Millonarios se enfrentará a Fortaleza en la Liga BetPlay.

Publicidad

Del otro lado, Fortaleza, dirigido por Sebastián Oliveros no planea grandes modificaciones en su once titular, confiando en el equipo que ha venido mostrando solidez en las últimas jornadas.

  • Arquero: Cristian Santander
  • Defensa: Yesid Díaz, Luis Escorcia, Jhonatan Marulanda, Sebastián Valencia
  • Mediocampo: Leonardo Pico, Kevin Balanta
  • Ataque: Kelvin Flórez, Andrés Ricaurte, Andrés Arroyo y Santiago Córdoba

El partido promete ser un choque de estilos y estrategias, donde la necesidad de sumar puntos será el motor de ambos equipos en busca de un resultado que les permita cumplir sus objetivos.

Publicidad
michell figueroa
Michell Figueroa
Lee también
Sorpresiva convocatoria de Millonarios para enfrentar a Fortaleza por la Liga BetPlay: hay nuevo arquero
Millonarios FC

Sorpresiva convocatoria de Millonarios para enfrentar a Fortaleza por la Liga BetPlay: hay nuevo arquero

Esto es lo que gana Wilmar Roldán por cada partido que pita en la Liga BetPlay
Fútbol Colombiano

Esto es lo que gana Wilmar Roldán por cada partido que pita en la Liga BetPlay

Javier Gandolfi rompió el silencio tras su salida de Atlético Nacional
Atlético Nacional

Javier Gandolfi rompió el silencio tras su salida de Atlético Nacional

José Mourinho no ocultó su enojo con Richard Ríos y todo quedó en video
Fútbol de Europa

José Mourinho no ocultó su enojo con Richard Ríos y todo quedó en video

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo