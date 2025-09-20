Este domingo 21 de septiembre, el estadio El Campín será el escenario de un duelo clave entre Millonarios y Fortaleza. El encuentro, programado para las 2:00 p. m., es de vital importancia para el cuadro Embajador, que busca levantarse de su crisis deportiva.
Millonarios, bajo la dirección de Hernán Torres, se encuentra en una apretada carrera por un cupo entre los ocho mejores. De otro lado, Fortaleza lucha por continuar en los primeros lugares de la tabla.
Posibles alineaciones de Millonarios y Fortaleza
Del lado de Millonarios se espera que el técnico Torres mantenga la base del equipo, aunque podría haber cambios tácticos con el regreso de jugadores clave.
Así mismo, es de resaltar que el equipo incluyó en la convocatoria a un nuevo arquero, proveniente de la catera del club, se trata de Iván Díaz. La alineación del Embajador podría ser la siguiente:
- Arquero: Diego Novoa
- Defensas: Samuel Martín, Alex Moreno, Jorge Arias, Juan Pablo Vargas
- Volantes: Stiven Vega, Nicolás Arévalo, Beckham Castro, Cristian Cañozales
- Delanteros: Jorge Hurtado y Leonardo Castro
Millonarios se enfrentará a Fortaleza en la Liga BetPlay.
Del otro lado, Fortaleza, dirigido por Sebastián Oliveros no planea grandes modificaciones en su once titular, confiando en el equipo que ha venido mostrando solidez en las últimas jornadas.
- Arquero: Cristian Santander
- Defensa: Yesid Díaz, Luis Escorcia, Jhonatan Marulanda, Sebastián Valencia
- Mediocampo: Leonardo Pico, Kevin Balanta
- Ataque: Kelvin Flórez, Andrés Ricaurte, Andrés Arroyo y Santiago Córdoba
El partido promete ser un choque de estilos y estrategias, donde la necesidad de sumar puntos será el motor de ambos equipos en busca de un resultado que les permita cumplir sus objetivos.