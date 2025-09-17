Millonarios atraviesa uno de los momentos más complicado en los últimos años. El equipo ‘embajador’ fue eliminado de la Copa Colombia y en la Liga BetPlay la situación no mejora y se podrían quedar por fuera de los cuadrangulares. El juego no mejora, los resultados no llegan y la relación hincha-jugadores está rota.

A lo deportivo se suma otra preocupación que empieza a rondar en redes sociales y es el tiempo de contrato que tienen los jugadores. Por un lado, los hinchas critican a los futbolistas, por el otro, ellos no responden en la cancha y su nivel no mejora.

Así está el tiempo de contrato de los jugadores de Millonarios

Dentro de la nómina actual, algunos jugadores que en su momento marcaron diferencia como Juan Pablo Vargas y Andrés Llinás (lesionado) tienen contrato hasta diciembre de 2026. Sin embargo, casos como los de Leo Castro y Helibelton Palacios, quienes terminan vínculo en diciembre de 2025, empiezan a generar dudas con el tema de renovación.

Bruno Savio y Mackalister Silva, están hasta junio de 2026, al igual que varios refuerzos recientes como Edwin Mosquera, Cristian Cañozales, Sergio Mosquera y Guillermo de Amores. Estos últimos con un nivel demasiado bajo.

Juan Carlos Pereira será renovado tras su lesión, Nicolás Giraldo, se alargó hasta enero de 2027. Por su parte, volantes como Nicolás Arévalo y Dewar Victoria tienen vínculo hasta 2028, siendo de los que más tiempo tendrán en el club.

El panorama no deja de preocupar al hincha que pide la salida de todos los jugadores, los únicos que por ahora no han sido criticados son Jorge Arias y Leonardo Castro, quienes sus contratos están próximos a vencer.

Con la hinchada inconforme y el equipo sin sumar resultados positivos, el manejo de los contratos se convierte en un tema de preocupación. El panorama es oscuro y el futuro es incierto. Hernán Torres será pieza fundamental para lo que viene en 2026.

Contratos de los jugadores de Millonarios

Diciembre 2025

Leonardo Castro – Diciembre 2025

Jorge Arias – Diciembre 2025

Helibelton Palacios – Diciembre 2025

Juan Carlos Pereira – Diciembre 2025 (renovación por lesión)

Enero 2026

Danovis Banguero – Enero 2026

Junio 2026

Bruno Savio – Junio 2026

David Mackalister Silva – Junio 2026

Edwin Mosquera – Junio 2026

Cristian Cañozales – Junio 2026

Guillermo de Amores – Junio 2026

Jorge Cabezas Hurtado – Junio 2026

Sergio Mosquera – Junio 2026

Diciembre 2026

Juan Pablo Vargas – Diciembre 2026

Andrés Llinás – Diciembre 2026

Delvin Alfonzo – Diciembre 2026

Santiago Giordana – Diciembre 2026

Stiven Vega – Diciembre 2026

Enero 2027

Nicolás Giraldo – Enero 2027

Junio 2027

Juan José Ramírez – Junio 2027

Junio 2028