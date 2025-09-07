Millonarios no levanta en el Fútbol Colombiano. Este sábado igualó sin goles en el clásico capitalino ante Independiente Santa Fe oficiando como local y sigue en el fondo de la tabla y poco a poco se va a alejando de los cuadrangulares finales. El rendimiento del equipo no es mejora y los resultados no llegan en un equipo que necesita sumar de a tres puntos.

El juego en lo colectivo sigue debiendo, pero el nivel individual de algunos jugadores es muy bajo y así lo entienden los hinchas que después de empatar contra Santa Fe se fueron en contra de uno de los jugadores del equipo que no fue protagonista en el clásico.

“Préstenlo a Real Soacha”: el jugador que no quieren ver más en Millonarios

“Presten al Beckham al real Soacha hace un gol y se come 6, Stiven Vega es el volante de recuperación más suave que he visto en mi vida, para cuando estarán el señor Macka y Leo Castro”, fue uno de los comentarios en contra del extremo de Millonarios.

“Jugador vende humo”, “malo” y “no merece vestir la camiseta de Millonarios”, son algunos de los comentarios que más se repiten en redes sociales refiriéndose al jugador que en su momento aportó grandes cosas al equipo, pero que en su regreso ha quedado debiendo.

Y es que desde su regreso este semestre, han sido más los temas de ‘fiestas’ de los que se ha hablado que el mismo rendimiento deportivo. Si bien, es el que más goles ha hecho en una temporada pobre, también ha sido uno de los más criticados por la hinchada.

Tras esta fecha, Millonarios se quedó en el puesto 18 con 8 puntos y -2 en la diferencia de gol. El octavo tiene 13 unidades y el próximo partido será el siguiente miércoles ante Deportivo Pasto.