Millonarios se prepara para iniciar la temporada 2025 y se espera que el ‘Embajador’ presente nuevos refuerzos. Sin embargo, además de las posibles incorporaciones, se espera por la renovación de contrato de Radamel Falcao, restando detalles importantes para que se concrete su permanencia en el plantel.

Los hinchas de Millonarios aguardan ansiosamente por novedades sobre Radamel Falcao. El ‘Tigre’, que reforzó al plantel bogotano para el segundo semestre de 2024, finalizó su contrato el pasado 31 de diciembre y el club espera llegar a un acuerdo por su permanencia.

Las negociaciones con el delantero se han venido estirando las últimas semanas y crece la incertidumbre por su futuro. Hay muchos rumores en torno a las conversaciones entre las partes y se espera por una decisión definitiva sobre la continuidad del atacante.

¿Qué falta para que se quede Falcao?

Según el periodista Antonio Casale, Radamel Falcao ya ha aceptado de palabra los términos del nuevo contrato de Millonarios. Sin embargo, sigue restando una parte importante para que el delantero histórico de la Selección Colombia concrete su renovación de contrato.

“La cosa de Falcao va así. Los términos del contrato están pactados con Millonarios por un año. Falta conseguir el dinero de los impuestos y las partes están buscando marcas que lo hagan posible. No está fácil. Si no se da lo de Millos el tigre no quiere mover más a su familia” aseguró por medio de sus redes sociales.

Si bien las partes buscan cerrar el acuerdo, la incertidumbre es cada vez más grande y Radamel Falcao podría verse tentado por otras ofertas que tiene sobre la mesa. Los asuntos burocráticos son la gran traba para que el ‘Tigre’ estampe su firma por un año más con el ‘Embajador’.