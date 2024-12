Rafael Dudamel es uno de los entrenadores más reconocidos del fútbol colombiano y que quedó libre, tras no continuar en el Atlético Bucaramanga, es por esto que es opción para diferentes clubes, no solamente del FPC, sino que del exterior, por lo que no sería nada extraño que sea anunciado en algún club en el 2025.

Son numerosos los hinchas de diferentes clubes de la Liga Colombiana que han expresado su deseo de que su equipo contrate a Dudamel como nuevo entrenador, pero también se han dado rumores sobre posibles instituciones que ya tendrían contactos con el técnico venezolano, tema del que habló el propio protagonista.

Uno de los equipos con el que han relacionado con Dudamel ha sido Millonarios, club que decepcionó a su hinchada quedando eliminado en los cuadrangulares, teniendo la primera posibilidad de clasificar a la final, pero no pudo vencer al Deportivo Pasto y dándole la chance a Atlético Nacional, que fue el que finalmente se metió a la definición.

Precisamente por lo pobre que fue el 2024 para Millos, es que muchos hinchas están muy molestos y le están pidiendo a la dirigencia que no se dé la continuidad del entrenador Alberto Gamero, del que piden se termine su proceso y se le busque la manera de terminar su contrato que va hasta el mes de diciembre del 2026.

Rafael Dudamel con Atlético Bucaramanga en la Copa BetPlay DIMAYOR 2024. Foto: VizzorImage / Jaime Moreno.

¿Qué dijo Rafael Dudamel sobre llegar a Millonarios?

En el programa ‘Vbar’ de la emisora Caracol Radio, Dudamel fue consultado sobre si era real que estaba en conversaciones no solamente con Millonarios, sino que también con el Junior de Barranquilla, a lo que el entrenador venezolano desmintió que esté en conversaciones con alguno de estos dos clubes importantes del FPC.

“Cada uno hace bien su trabajo, en los medios se genera expectativa y yo como entrenador me mantengo respetuoso por esas opciones que se dicen. Puedo decir que ni con Millonarios o Junior hubo algún acercamiento”, contó Dudamel en una entrevista para el ‘Vbar’ de Caracol Radio, quien también indicó que su opción número 1 para seguir dirigiendo es el fútbol colombiano, aunque todavía no tiene negociaciones con alguna institución.

“Nunca he analizado el marcarme prioridades a la hora de ordenar países para ir a dirigir. Más allá de dar prioridades, siento que Colombia sería opción número 1 porque es competitiva, que conocemos el mercado y nos va bien allí. No nos hemos sentado a ordenar las ligas porque hoy tampoco tengo un abanico de opciones, solo rumores”, sentenció Rafael.

