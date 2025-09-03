Revelan nueva camiseta de Millonarios que no cayó bien en la hinchada: “El contrato se tiene que acabar”

Hay polémica en redes sociales por la que sería la nueva camiseta de Millonarios para la temporada 2025/26. Cuentas partidarias filtraron la prenda, el diseño y los colores y las críticas no se hicieron esperar, pues tal parece que la iniciativa no se acerca a los modelos que recientemente ha usado el equipo azul en el fútbol colombiano y además habría un mal agüero de por medio.

Cabe recordar que la indumentaria de Millonarios resalta por sus colores azul y blanco. Su primera camiseta siempre tiene el color azul como gran protagonista y el blanco es habitual en las segundas prendas. Para esta ocasión, en el diseño que se habría utilizado para la tercera vestimenta, se resalta el rosado, supuestamente como homenaje al fútbol femenino, según la cuenta partidaria ‘Millonarios de Colombia’.

Ese mismo medio filtró la que sería la nueva camiseta de Millonarios, donde predomina el mencionado color rosado con las líneas azules. En el posteo en la red social X, ‘Millonarios de Colombia’ colocó el pantallazo de la página oficial de Adidas, donde se ve un valor de $299.950 pesos colombianos.

“Una prenda que hace homenaje al crecimiento del fútbol femenino, la tercera camiseta diseñada por Adidas, destaca por su color vibrante”, se lee en la descripción de la página oficial de la multinacional alemana. Este anuncio no cayó bien en los hinchas, que de inmediato hicieron sentir su rechazo.

Críticas de los hinchas de Millonarios por la nueva camiseta rosada

Las palabras de los hinchas van contra Adidas y la razón por la que le harían homenajes al fútbol femenino, si es una categoría en la que Millonarios no ha ganado su primer título. Otros critican el precio tan elevado y algunos anticipan que estaría clasificando entre las prendas menos vendidas del equipo en la historia. La prenda no se ha confirmado oficialmente.

“Todo mal con Adidas, ese contrato se tiene que acabar”, “¿Y por qué le hace tanto homenaje al futbol femenino si no han ganado nada en esa categoría?”, “la camiseta está hermosa, el homenaje a unas fracasadas si no tiene nada que ver”, “crecimiento del futbol femenino, teniendo al equipo femenino eliminado”, son algunos de los comentarios que se leen en las redes sociales.

“Sea o no la camiseta. Ojalá pronto desaparezca ese hediondo ‘WPlay’. Logo, colocación, patrocinio, todo es inmundo. Encima del escudo no debería haber nada”, dice ‘Farieta’, otro reconocido hincha de Millonarios en las redes sociales.

